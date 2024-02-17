Человек пострадал при пожаре в десятиэтажном доме в Барнауле

Огнеборцы спасли трех взрослых и одного ребенка

17 февраля 2024, 10:00, ИА Амител

Пожар на Лазурной / Кадр: "В курсе 22"

Человек пострадал при пожаре в десятиэтажном жилом доме по адресу ул. Лазурная, 60, в Барнауле.

Как сообщили в МЧС Алтайского края, возгорание случилось утром 17 февраля в квартире на восьмом этаже. Во время тушения огнеборцы спасли трех взрослых и одного ребенка, еще 25 человек выбрались на улицу самостоятельно.

При этом есть пострадавший – мужчина получил ожоги третьей степени.

В общей сложности с огнем боролись 20 человек личного состава, также привлекались три автоцистерны и две автолестницы. Пройденная огнем площадь составила 30 кв. м.

Предварительной причиной произошедшего называют короткое замыкание электроприборов.