Человек умер во время марафона в Гонконге
Более 800 человек получили различные травмы
21 января 2024, 17:52, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Один человек умер, 842 получили травмы во время марафона в Гонконге. Об этом сообщает RTHK.
Полиция получила сообщение о том, что во время прохождения дистанции мужчине возрастом около 30 лет стало плохо. На место вызвали медиков, врачи оказали пострадавшему помощь, но не смогли спасти. Сознание на дистанции потерял еще один бегун, но врачам удалось запустить его сердце.
В больницы для оказания помощи были доставлены свыше 30 человек. В общей сложности различные травмы получили 842 участника забега. В основном это растяжения и ушибы.
18:20:22 21-01-2024
В чем смысл этого занятия?
09:41:33 22-01-2024
По такой жаре фигачить...
19:08:13 22-01-2024
На фото явно не Гонконг, скорее, какой-нибудь европейский город. А в Азии сейчас совсем не жара, а очень комфортная температура,как у нас весной или осенью. 800 человек травмированных из 74 тысяч участников это чуть более 1%. Скорее всего это разного рода растяжения из-за неподготовленности участников и на дистанции меньше марафонской. Те, кто стартует на 42195м, они подготовлены долгими тренировками. А как сложится на дистанции, заранее никто не знает. Я сам пробежал две дюжины марафонов, и каждый был разным.