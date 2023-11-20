Человек упал с моста в Катунь в Республике Алтай

После падения в воду он поплыл

20 ноября 2023, 09:52, ИА Амител



В Республике Алтай человек прыгнул с моста в Катунь. Об этом рассказали в региональном СК.

На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что неизвестный подходит к краю моста, прыгает и плывет.

Личность пловца, а также его мотивы предстоит выяснить специалистам.

Предположительно, прыгун был одет в синюю куртку.





