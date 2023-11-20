Человек упал с моста в Катунь в Республике Алтай
После падения в воду он поплыл
20 ноября 2023, 09:52, ИА Амител
В Республике Алтай человек прыгнул с моста в Катунь. Об этом рассказали в региональном СК.
На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что неизвестный подходит к краю моста, прыгает и плывет.
Личность пловца, а также его мотивы предстоит выяснить специалистам.
Предположительно, прыгун был одет в синюю куртку.
10:17:26 20-11-2023
Так выплыл или нет?
10:19:56 20-11-2023
Гость (10:17:26 20-11-2023) Так выплыл или нет? ... Все еще плывет.. к Барнаулу
11:16:39 20-11-2023
Упал и прыгнул - не одно и тоже!!!!!!!!!!! Определитесь!
11:23:51 20-11-2023
упал в прыжке - ну и душнила вы
11:52:55 20-11-2023
Гость (11:23:51 20-11-2023) упал в прыжке - ну и душнила вы... От ЦЕПЛЯЛОВО слышу!
12:21:02 20-11-2023
Гость (11:52:55 20-11-2023) От ЦЕПЛЯЛОВО слышу!... Учитывая что именно Вы прицепились к тексту то Вы и ЦЕПЛЯЛОВО.
15:24:58 20-11-2023
Гость (12:21:02 20-11-2023) Учитывая что именно Вы прицепились к тексту то Вы и ЦЕПЛЯЛОВ... Ну и зануда, а вопрос закономерный, между прочем! А ВЫ, видимо, "заинтересованное лицо"))))
16:41:35 20-11-2023
Вы не понимаете, это приключенческий туризм!