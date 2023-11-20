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Человек упал с моста в Катунь в Республике Алтай

После падения в воду он поплыл

20 ноября 2023, 09:52, ИА Амител


В Республике Алтай человек прыгнул с моста в Катунь. Об этом рассказали в региональном СК.

На видеозаписи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что неизвестный подходит к краю моста, прыгает и плывет.

Личность пловца, а также его мотивы предстоит выяснить специалистам.

Предположительно, прыгун был одет в синюю куртку.



 

Республика Алтай

Комментарии 8

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Гость

10:17:26 20-11-2023

Так выплыл или нет?

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Гость

10:19:56 20-11-2023

Гость (10:17:26 20-11-2023) Так выплыл или нет? ... Все еще плывет.. к Барнаулу

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Гость

11:16:39 20-11-2023

Упал и прыгнул - не одно и тоже!!!!!!!!!!! Определитесь!

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Гость

11:23:51 20-11-2023

упал в прыжке - ну и душнила вы

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Гость

11:52:55 20-11-2023

Гость (11:23:51 20-11-2023) упал в прыжке - ну и душнила вы... От ЦЕПЛЯЛОВО слышу!

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Гость

12:21:02 20-11-2023

Гость (11:52:55 20-11-2023) От ЦЕПЛЯЛОВО слышу!... Учитывая что именно Вы прицепились к тексту то Вы и ЦЕПЛЯЛОВО.

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Гость

15:24:58 20-11-2023

Гость (12:21:02 20-11-2023) Учитывая что именно Вы прицепились к тексту то Вы и ЦЕПЛЯЛОВ... Ну и зануда, а вопрос закономерный, между прочем! А ВЫ, видимо, "заинтересованное лицо"))))

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Гость

16:41:35 20-11-2023

Вы не понимаете, это приключенческий туризм!

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