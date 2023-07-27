Человек выпал с балкона многоэтажки в Барнауле

Инцидент случился на Павловском тракте

27 июля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле человек выпал с общего балкона многоэтажного жилого дома № 60б на Павловском тракте.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца, потерпевший упал перед входом в первый подъезд. Тело погибшего накрыли простыней.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Подробности уточняются.