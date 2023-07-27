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Человек выпал с балкона многоэтажки в Барнауле

Инцидент случился на Павловском тракте

27 июля 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле человек выпал с общего балкона многоэтажного жилого дома № 60б на Павловском тракте.

Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца, потерпевший упал перед входом в первый подъезд. Тело погибшего накрыли простыней.

На месте происшествия работают медики и полицейские. Подробности уточняются. 

Барнаул Происшествия

Комментарии 14

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Гость

13:22:00 27-07-2023

Интересно, есть статистика скооько выпрыгиваю из окон. Похоже каждый день. Как им не страшно.

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Гость

13:28:02 27-07-2023

многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. ------- Павловский тракт 60 - это трехэтажный жилой дом.

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Гость

14:44:17 27-07-2023

Гость (13:28:02 27-07-2023) многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. -------... трехэтажный - тоже многоэтажный))))))))))))

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Гость

22:51:31 27-07-2023

Гость (13:28:02 27-07-2023) многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. -------... 60 б. Это новостройка

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Гость

23:17:45 27-07-2023

Гость (13:28:02 27-07-2023) многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. -------... Читать не умеешь? П.тракт 60 б.

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Гость

13:28:52 27-07-2023

Выпал или выкинули?

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Гость

13:37:55 27-07-2023

жилого дома № 60б на Павловском тракте

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Гость

13:45:01 27-07-2023

Гость (13:37:55 27-07-2023) жилого дома № 60б на Павловском тракте... Первоначально без "б" было))))))))

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Госиь

15:57:44 27-07-2023

Он бедолага лежит досихпор. Уже пол дня. Никто не забирает его.

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Гость

16:12:20 27-07-2023

Госиь (15:57:44 27-07-2023) Он бедолага лежит досихпор. Уже пол дня. Никто не забирает е... Жесть!!!

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Гость

16:52:31 27-07-2023

Госиь (15:57:44 27-07-2023) Он бедолага лежит досихпор. Уже пол дня. Никто не забирает е... ему уже некуда торопиться

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вопрос

16:45:12 27-07-2023

"Какая позитивная новость" Журналисты конченные циники, радуют сплошь "хорошими" новостями: то погибли в ДТП, то утонули, то кого то сбили, то нашли мертвым. Неужели нет хороших новостей, добрых?

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Гость

16:54:22 27-07-2023

вопрос (16:45:12 27-07-2023) "Какая позитивная новость" Журналисты конченные циники, раду... Ну как это нет? А это: "В Совфеде поддержали закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет")))))))))))

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Гость

17:38:32 27-07-2023

вопрос (16:45:12 27-07-2023) "Какая позитивная новость" Журналисты конченные циники, раду... А как вам эта : 41 минуту назад, источник: РБК Путин подтвердил желание бесплатно поставить в Африку тысячи тонн зерна Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна, заявил президент Владимир Путин. Позитивнее некуда)

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