Человек выпал с балкона многоэтажки в Барнауле
Инцидент случился на Павловском тракте
27 июля 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле человек выпал с общего балкона многоэтажного жилого дома № 60б на Павловском тракте.
Как сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидца, потерпевший упал перед входом в первый подъезд. Тело погибшего накрыли простыней.
На месте происшествия работают медики и полицейские. Подробности уточняются.
13:22:00 27-07-2023
Интересно, есть статистика скооько выпрыгиваю из окон. Похоже каждый день. Как им не страшно.
13:28:02 27-07-2023
многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. ------- Павловский тракт 60 - это трехэтажный жилой дом.
14:44:17 27-07-2023
Гость (13:28:02 27-07-2023) многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. -------... трехэтажный - тоже многоэтажный))))))))))))
22:51:31 27-07-2023
Гость (13:28:02 27-07-2023) многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. -------... 60 б. Это новостройка
23:17:45 27-07-2023
Гость (13:28:02 27-07-2023) многоэтажного жилого дома № 60 на Павловском тракте. -------... Читать не умеешь? П.тракт 60 б.
13:28:52 27-07-2023
Выпал или выкинули?
13:37:55 27-07-2023
жилого дома № 60б на Павловском тракте
13:45:01 27-07-2023
Гость (13:37:55 27-07-2023) жилого дома № 60б на Павловском тракте... Первоначально без "б" было))))))))
15:57:44 27-07-2023
Он бедолага лежит досихпор. Уже пол дня. Никто не забирает его.
16:12:20 27-07-2023
Госиь (15:57:44 27-07-2023) Он бедолага лежит досихпор. Уже пол дня. Никто не забирает е... Жесть!!!
16:52:31 27-07-2023
Госиь (15:57:44 27-07-2023) Он бедолага лежит досихпор. Уже пол дня. Никто не забирает е... ему уже некуда торопиться
16:45:12 27-07-2023
"Какая позитивная новость" Журналисты конченные циники, радуют сплошь "хорошими" новостями: то погибли в ДТП, то утонули, то кого то сбили, то нашли мертвым. Неужели нет хороших новостей, добрых?
16:54:22 27-07-2023
вопрос (16:45:12 27-07-2023) "Какая позитивная новость" Журналисты конченные циники, раду... Ну как это нет? А это: "В Совфеде поддержали закон о призывном возрасте с 18 до 30 лет")))))))))))
17:38:32 27-07-2023
вопрос (16:45:12 27-07-2023) "Какая позитивная новость" Журналисты конченные циники, раду... А как вам эта : 41 минуту назад, источник: РБК Путин подтвердил желание бесплатно поставить в Африку тысячи тонн зерна Россия готова в ближайшие месяцы поставить в ряд африканских стран десятки тысяч тонн зерна, заявил президент Владимир Путин. Позитивнее некуда)