Человека спасли при пожаре в барнаульской пятиэтажке

Возгорание случилось в квартире на третьем этаже

24 октября 2024, 21:26, ИА Амител

Пожар в Барнауле на Комсомольском / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар в пятиэтажном доме произошел в Барнауле на проспекте Комсомольском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю, пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека.

Возгорание случилось в квартире на третьем этаже. Его удалось оперативно ликвидировать на площади около одного квадратного метра. Самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек, в том числе ребенок.

В тушении пожара было задействовано три единицы техники и 11 человек личного состава. Причина пожара будет установлена органами дознания МЧС России.