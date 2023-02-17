Челябинского депутата приговорили к девяти годам тюрьмы за взятку ноутбуками

При помощи такого подкупа он хотел урегулировать вопрос ремонта дорог

17 февраля 2023, 16:08, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Центральный районный суд Челябинска приговорил к девяти годам лишения свободы депутата Законодательного собрания региона за взятку ноутбуками. Об этом сообщает "Лента".

Суд установил, что у депутата была коммерческая организация, занимавшаяся ремонтом дорог. В ноябре 2019 года фигурант договорился с должностными лицами "Южного Урала" и "Росдортехнологии" урегулировать спор из-за нарушений при реконструкции дорожного полотна за подарки в виде гаджетов.

Депутат также заплатил 500 тысяч рублей за принятие невыполненных работ по госконтрактам.

Сотрудники учреждений, обслуживающих дороги, исключили из актов недочёты.