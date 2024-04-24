Чем грозит просрочка по займам?

Просроченная задолженность по микрозаймам на карту даже в один-три дня может стоит неплательщику штрафа

24 апреля 2024, 15:20, ИА Амител erid: LjN8KE6pZ

Деньги. Заем / Фото: freepik.com

В чем опасность просрочки по займу? Просроченная задолженность по микрозаймам на карту даже в один-три дня грозит неплательщику штрафом. Но такой срок существенно не отразится на кредитной истории заемщика. Это так называемая "техническая просрочка". Но бывает и по-другому. Рассказываем, что делать в таких ситуациях.

Почему может возникнуть просрочка?

Просрочка по займам в компаниях, включенных в список МФО, наступает уже на следующие сутки с момента неоплаты. Часто просроченная задолженность до трех дней – результат задержки платежа со стороны банка-эмитента карты заемщика. В таком случае клиент вправе оспорить просрочку без оплаты штрафных санкций.

Еще одно из возможных последствий задержки платежа – взаимодействие со службами взыскания:

специалистами кол-центра кредитора:

сторонними коллекторами.

Чем это грозит?

Точные последствия для заемщика зависят от внутренней политики кредитора. При этом займодатели обязаны соблюдать требования 230-ФЗ. А еще с 1 марта 2024 года за взысканием просроченной задолженности граждан кредиторами следят представители ФССП. Контроль распространяется на деятельность банков и МФО, осуществляющих мероприятия по возврату просроченной задолженности.

Предельная сумма переплаты по традиционным и онлайн-займам ограничена Банком России на уровне 1,3 от первоначальной задолженности. Это означает, что если сумма займа составляла 10 тыс. рублей, то с учетом всех штрафов и пеней клиент заплатит не более 23 тыс. рублей.

Как урегулировать просроченную задолженность?

Заемщикам доступны разные способы урегулирования просрочки. Это может быть:

пролонгация займа;

оформление кредитных каникул;

реструктуризация задолженности;

списание части процентов.

Приостановить платежи в МФО можно, например, если заемщик потерял работу, заболел, получил инвалидность или лишился имущества из-за стихийного бедствия.

Если должник не идет навстречу кредитору, МФО или банк вправе передать дело в суд или заключить договор уступки права требования (цессии) с коллекторским агентством. Представители ФССП инициируют исполнительное производство только по решению суда.

Нужно помнить, что организации часто идут навстречу заемщикам. Если человек не скрывается, выходит на связь, но попал в сложную ситуацию, представители МФО помогут найти компромиссное решение.

Инициировать внесудебное банкротство можно, если задолженность не превышает миллион рублей. Подать заявку можно через МФЦ бесплатно, приложив список кредиторов. Обязательное условие – отсутствие у заемщика имущества, которое может пойти в счет погашения долговых обязательств. Таким имуществом, в частности, является автотранспорт.

Как просрочка отражается на кредитной истории?

Наличие неисполненных долговых обязательств негативно отражается на рейтинге неплательщика. Если дело о просрочке дошло до суда, кредитная история заемщика пострадает. Запись о пропущенном платеже попадет в БКИ. Клиенту будет сложнее получить займы и кредиты в будущем. Новые кредиторы могут одобрять ему меньшие суммы и под более высокий процент.

Что в таком случае делать?

Чтобы исправить ситуацию с кредитным рейтингом, необходимо:

Сотрудничать с кредитором. Улучшить КИ – оформить и вовремя вернуть кредит.

Повысить скоринг можно с помощью новых займов. Некоторые микрофинансовые компании даже предлагают специальные займы для клиентов с испорченной КИ. Получить такую ссуду на сумму до 15 тыс. рублей на срок до месяца может большинство заемщиков.

ИП Виноградов В. Г.

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