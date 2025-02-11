Чем хороши летние шины бренда Powertrac и где их выгодно купить в Барнауле?

Рассказываем, что известно о производителе Powertrac и какие модели он еще предлагает

11 февраля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4uSd6

Шина Powertrac / Фото сгенерировано нейросетью ChatGPT

Хорошая резина для авто не менее важна, чем надежная обувь для человека. От шин зависит надежное сцепление с дорогой, устойчивость в поворотах, комфорт при движении и экономичный расход топлива. Среди имеющихся на российском рынке брендов стоит обратить внимание на Powertrac*. В ассортименте – множество моделей, среди которых и зимние, и летние варианты. В Барнауле их можно купить, например, в сети шинных и сервисных центров "Подкова" – ТТ Service / TT Auto*.

Что за бренд Powertrac?

Powertrac – это китайский производитель автошин. Бренд известен сочетанием передовых технологий и строгого контроля качества. Компания выпускает шины для легковых авто, внедорожников и коммерческого транспорта, ориентируясь на современные стандарты безопасности. Сейчас компания входит в пятерку крупнейших производителей шин в Поднебесной и активно завоевывает российский рынок благодаря хорошему соотношению цены и качества.

Какие летние шины предлагает производитель?

В линейке бренда есть разные модели, которые подходят как для активного городского передвижения, так и для дальних поездок:

Powertrac CityRacing* – спортивные покрышки с усиленным каркасом и хорошей курсовой устойчивостью;

Powertrac Racing Pro* – подходят для динамичного стиля вождения;

Powertrac PrimeMarch* – универсальные шины с хорошей балансировкой, комфортом и управляемостью;

Powertrac Adamas H/P* – обеспечивают устойчивость к мокрому покрытию и экономию топлива.

Последняя модель – Powertrac Adamas H/P – наиболее популярный вариант для компактных легковых авто. Основные характеристики:

дренажная система – четыре длинных канала эффективно обеспечивают отвод воды, снижая риск аквапланирования;

– четыре длинных канала эффективно обеспечивают отвод воды, снижая риск аквапланирования; прочная боковина – минимизирует повреждения при наезде на бордюры и другие препятствия;

– минимизирует повреждения при наезде на бордюры и другие препятствия; оптимизированный рисунок протектора – улучшает сцепление с дорогой и обеспечивает более низкий уровень шума;

– улучшает сцепление с дорогой и обеспечивает более низкий уровень шума; резиновая смесь с увеличенным объемом силики – обеспечивает равномерный износ, прочность и топливную экономичность.

Купить шины Powertrac можно в сети шинных и сервисных центров "Подкова" – ТТ Service / TT Auto. Здесь также доступны услуги автосервиса и шиномонтажа.



"Подкова" – ТТ Service / TT Auto

Тел.: +7 (3852) 223-345

Адреса в Барнауле: Покровская, 7

Комсомольский пр., 118 к. 2

Северный Власихинский проезд, 67

Попова, 9

Космонавтов, 10/4 "Техномаркет"

Аносова, 1а

Новоалтайск: ул. Строительная, 5/5

Бийск: ул. Шишкова, 47

"ВКонтакте"

Телеграм-канал

Сайт

*Powertrac ("Повертрак"); ТТ Service / TT Auto ("ТэТэ Сервис / ТэТэ Авто"); CityRacing ("СитиРэйсинг"); Racing Pro ("Рэйсинг Про"); PrimeMarch ("ПраймМарч"); Adamas H/P ("Адамас Эйч/Пи")

ИП Кузнецов А. В. (ОГРНИП № 317222500095249)

Реклама