Чем хороши летние шины бренда Powertrac и где их выгодно купить в Барнауле?
Рассказываем, что известно о производителе Powertrac и какие модели он еще предлагает
11 февраля 2025, 12:00, ИА Амител erid: 2W5zFH4uSd6
Хорошая резина для авто не менее важна, чем надежная обувь для человека. От шин зависит надежное сцепление с дорогой, устойчивость в поворотах, комфорт при движении и экономичный расход топлива. Среди имеющихся на российском рынке брендов стоит обратить внимание на Powertrac*. В ассортименте – множество моделей, среди которых и зимние, и летние варианты. В Барнауле их можно купить, например, в сети шинных и сервисных центров "Подкова" – ТТ Service / TT Auto*.
Что за бренд Powertrac?
Powertrac – это китайский производитель автошин. Бренд известен сочетанием передовых технологий и строгого контроля качества. Компания выпускает шины для легковых авто, внедорожников и коммерческого транспорта, ориентируясь на современные стандарты безопасности. Сейчас компания входит в пятерку крупнейших производителей шин в Поднебесной и активно завоевывает российский рынок благодаря хорошему соотношению цены и качества.
Какие летние шины предлагает производитель?
В линейке бренда есть разные модели, которые подходят как для активного городского передвижения, так и для дальних поездок:
- Powertrac CityRacing* – спортивные покрышки с усиленным каркасом и хорошей курсовой устойчивостью;
- Powertrac Racing Pro* – подходят для динамичного стиля вождения;
- Powertrac PrimeMarch* – универсальные шины с хорошей балансировкой, комфортом и управляемостью;
- Powertrac Adamas H/P* – обеспечивают устойчивость к мокрому покрытию и экономию топлива.
Последняя модель – Powertrac Adamas H/P – наиболее популярный вариант для компактных легковых авто. Основные характеристики:
- дренажная система – четыре длинных канала эффективно обеспечивают отвод воды, снижая риск аквапланирования;
- прочная боковина – минимизирует повреждения при наезде на бордюры и другие препятствия;
- оптимизированный рисунок протектора – улучшает сцепление с дорогой и обеспечивает более низкий уровень шума;
- резиновая смесь с увеличенным объемом силики – обеспечивает равномерный износ, прочность и топливную экономичность.
Купить шины Powertrac можно в сети шинных и сервисных центров "Подкова" – ТТ Service / TT Auto. Здесь также доступны услуги автосервиса и шиномонтажа.
"Подкова" – ТТ Service / TT Auto
Тел.: +7 (3852) 223-345
Адреса в Барнауле: Покровская, 7
Комсомольский пр., 118 к. 2
Северный Власихинский проезд, 67
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*Powertrac ("Повертрак"); ТТ Service / TT Auto ("ТэТэ Сервис / ТэТэ Авто"); CityRacing ("СитиРэйсинг"); Racing Pro ("Рэйсинг Про"); PrimeMarch ("ПраймМарч"); Adamas H/P ("Адамас Эйч/Пи")
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