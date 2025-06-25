Чем известен дагестанский госсекретарь Магомедов, подозреваемый в незаконной приватизации?
Обыски по 50 адресам, связанным с чиновником, начали проходить утром 25 июня
25 июня 2025, 18:25, ИА Амител
25 июня в Махачкале задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, а также многих его родственников и коллег по работе. Предварительно, действия правоохранителей связаны с расследованием уголовного дела о незаконной приватизации. По данным СМИ, на 50 адресах уже прошли обыски. Чем известен Магомедов и как он связан с нелегальной приватизацией - в материале amic.ru.
Кто такой Магомед-Султан Магомедов?
Магомед-Султан Байболатович Магомедов — государственный секретарь Республики Дагестан, региональный политик и общественный деятель региона. Родился 7 июля 1955 года в Махачкале, окончил Дагестанский государственный университет по специальности "История", кандидат экономических наук.
С середины 1970-х по 2010 год последовательно занимал посты оператора, начальника АЗС, директора нефтебазы, а затем возглавил объединение "Дагнефтепродукт". С 2010 по 2013 годы был председателем высшего законодательного органа Республики Дагестан - Народного Собрания. С 2013 года продолжает работать его депутатом. В ноябре 2021 года назначен государственным секретарем Дагестана. Курирует вопросы национальной политики и межведомственное взаимодействие.
Широкую известность Магомедов приобрел как основатель и руководитель махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Он помог клубу выйти на новый уровень: вывел в высшую лигу российского футбола. Регион благодаря нему также получил дополнительные возможности для спортивного роста.
Под его руководством "Анжи" в 2000 году достиг финала Кубка России, а в 2010-х годах сумел пригласить в свой состав мировых звезд, среди которых были Роберто Карлос и Самюэль Это. Однако, в 2014 году из-за экономических трудностей, Магомедов передал управление клубом новым владельцам. При этом он сохранил за собой статус почетного президента.
В чем подозревают госсекретаря Республики Дагестан?
Как сообщил источник РБК, против Магомед-Султана Магомедова возбудили уголовное дело против о хищении в ходе приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". "Коммерсантъ", в свою очередь, пишет, что предприятие будут возвращать в госсобственность.
Что известно о собственности Магомедова и его родственников?
Как пишет Shot, Магомедову принадлежит находящийся в Махачкале особняк площадью 4 тысячи квадратных метров. Кроме того, по данным Telegram-канала, в его собственности есть квартира в Москве площадью около 160 квадратных метров.
По данным источника, у трех его дочерей тоже имеется по квартире в Хорошевском районе Москвы. Площадь каждой из них - около 90 квадратных метров. Кроме того, квартира в столице площадью 160 квадратных метров якобы есть и у сына Магомедова, когда-то игравшего за папин "Анжи".
Связаны ли с Магомедовым обыски на 50 адресах в Махачкале, Москве и Санкт-Петербурге?
Да. Mash сообщает, что правоохранители провели обыски в квартире, офисе и еще на 48 адресах, связанных с госсекретарем Республики Дагестан. В том числе, у его родственников. Следственные мероприятия также идут в Москве и Санкт-Петербурге.
Также, по данным РБК, его сына, депутата народного собрания Дагестана, главу Штаба общественной поддержки "Единой России" и руководителя компании "МСБ-Холдинг" Магомеда Магомедова опрашивают по делу.
19:16:55 25-06-2025
Интересно, в других странах такое бывает или только у нас начиная с 1937 года.
19:36:43 25-06-2025
Гость (19:16:55 25-06-2025) Интересно, в других странах такое бывает или только у нас на... С какой целью интересуешься?
20:44:50 25-06-2025
Работайте братья
21:19:48 25-06-2025
Как будто из крупных прихватизаторов есть хотя бы один, ставший нуворишем законно!?
Взять, к примеру, способ Дерипаски, которым этот "бизнесмен" приобрёл контрольный пакет ПАО ГАЗ посредством насильственного вброса 14 млн дополнительных акций, увеличивших исходный уставный капитал с 6-ти до 20 млн штук и соответственно снизивших долю принадлежавшей акционерам собственности на 70%. Если имела место РЕАЛЬНАЯ(!) оплата новых "ценных" бумаг собственностью "Русских машин" в форме их дочерних АО, то какие права на эту периферийную собственность появились у акционеров ГАЗа, лишившихся ради неё более двух третей своего местного капитала и прежних голосов, присвоенных экспроприатором? Оных "прав" нет и в помине, поскольку они перешли в безотчётное распоряжение марионетки "РусМаша" - т.н. "Совета" назначенных им директоров, закулисно торгующих даром полученным налево и направо (вспомним хотя бы судьбу купленного и махом проданного автозавода "Урал")!
10:35:56 26-06-2025
кучно пошло
10:59:57 26-06-2025
Надо же! Госсекретарь! Сколько там народу в Дагестане, что даже завели госсекретаря! Это особое государство? У них и отдельный президент есть?