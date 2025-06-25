Обыски по 50 адресам, связанным с чиновником, начали проходить утром 25 июня

25 июня 2025, 18:25, ИА Амител

Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Расулов/ NewsTeam

25 июня в Махачкале задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, а также многих его родственников и коллег по работе. Предварительно, действия правоохранителей связаны с расследованием уголовного дела о незаконной приватизации. По данным СМИ, на 50 адресах уже прошли обыски. Чем известен Магомедов и как он связан с нелегальной приватизацией - в материале amic.ru.

Кто такой Магомед-Султан Магомедов?

Магомед-Султан Байболатович Магомедов — государственный секретарь Республики Дагестан, региональный политик и общественный деятель региона. Родился 7 июля 1955 года в Махачкале, окончил Дагестанский государственный университет по специальности "История", кандидат экономических наук.

С середины 1970-х по 2010 год последовательно занимал посты оператора, начальника АЗС, директора нефтебазы, а затем возглавил объединение "Дагнефтепродукт". С 2010 по 2013 годы был председателем высшего законодательного органа Республики Дагестан - Народного Собрания. С 2013 года продолжает работать его депутатом. В ноябре 2021 года назначен государственным секретарем Дагестана. Курирует вопросы национальной политики и межведомственное взаимодействие.

Широкую известность Магомедов приобрел как основатель и руководитель махачкалинского футбольного клуба "Анжи". Он помог клубу выйти на новый уровень: вывел в высшую лигу российского футбола. Регион благодаря нему также получил дополнительные возможности для спортивного роста.

Под его руководством "Анжи" в 2000 году достиг финала Кубка России, а в 2010-х годах сумел пригласить в свой состав мировых звезд, среди которых были Роберто Карлос и Самюэль Это. Однако, в 2014 году из-за экономических трудностей, Магомедов передал управление клубом новым владельцам. При этом он сохранил за собой статус почетного президента.

В чем подозревают госсекретаря Республики Дагестан?

Как сообщил источник РБК, против Магомед-Султана Магомедова возбудили уголовное дело против о хищении в ходе приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". "Коммерсантъ", в свою очередь, пишет, что предприятие будут возвращать в госсобственность.

Что известно о собственности Магомедова и его родственников?

Как пишет Shot, Магомедову принадлежит находящийся в Махачкале особняк площадью 4 тысячи квадратных метров. Кроме того, по данным Telegram-канала, в его собственности есть квартира в Москве площадью около 160 квадратных метров.

По данным источника, у трех его дочерей тоже имеется по квартире в Хорошевском районе Москвы. Площадь каждой из них - около 90 квадратных метров. Кроме того, квартира в столице площадью 160 квадратных метров якобы есть и у сына Магомедова, когда-то игравшего за папин "Анжи".

Связаны ли с Магомедовым обыски на 50 адресах в Махачкале, Москве и Санкт-Петербурге?

Да. Mash сообщает, что правоохранители провели обыски в квартире, офисе и еще на 48 адресах, связанных с госсекретарем Республики Дагестан. В том числе, у его родственников. Следственные мероприятия также идут в Москве и Санкт-Петербурге.

Также, по данным РБК, его сына, депутата народного собрания Дагестана, главу Штаба общественной поддержки "Единой России" и руководителя компании "МСБ-Холдинг" Магомеда Магомедова опрашивают по делу.