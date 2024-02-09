Чем известен новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский?

Солдаты ВСУ за глаза называют Сырского "мясником и генералом 200"

09 февраля 2024, 18:40, ИА Амител

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и президент Украины Владимир Зеленский / Фото: tass

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля назначил новым главнокомандующим ВСУ Александра Сырского. Как развивалась военная карьера этого человека, за что он получил прозвища "генерал 200" и "бахмутский мясник" и правда ли, что он отказался от своей семьи, которая поддерживает Россию, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Кто такой Александр Сырский и что о нем известно?

До своего назначения на пост главкома ВСУ Александр Сырский был командующим Сухопутных войск Украины. Сейчас успешному генерал-полковнику 58 лет, а родился он в семье военного в одной из деревень Владимирской области. Первое высшее образование получил в Москве: здесь он окончил общевойсковое командное училище. После по распределению попал на Украину, где начал свою карьеру в должности командира мотострелкового взвода в Полтавской области.

Когда СССР распался, Сырский остался на независимой Украине. В 2013 году ему доверили кураторство сотрудничества с НАТО, а в феврале 2022-го, когда началась СВО, оборону Киева. За это военнослужащий был удостоен звания Героя Украины и получил орден "Золотая Звезда".

Спустя полгода Александр Сырский руководил наступлением ВСУ в Харьковской области, весной 2023-го – оборонял Артемовск (Бахмут). Город не устоял, кроме того, погибло много украинских солдат. За эти большие потери Сырского стали называть "генерал 200" и "бахмутский мясник".

В России Сырский был объявлен в розыск еще в конце 2022 года.

За что Александр Сырский объявлен в розыск в России?

В отношении Александра Сырского, как и Валерия Залужного, Следственный комитет России возбудил уголовное дело за применение запрещенных средств и методов ведения войны. СК тогда сообщал, что при организации российскими военными гуманитарных коридоров в Мариуполе бойцы украинской Нацгвардии "искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города". Из-за этого мирные жители, "перемещаясь в поисках пропитания", "стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения", заявили в ведомстве.

Почему Сырский не общается со своей семьей?

Родители Сырского и его родной брат до сих пор проживают в России. По данным ТАСС, с семьей, которая придерживается пророссийских взглядов, Сырский не общается.

Readovka выяснила, что 82-летняя мама Сырского Людмила, несмотря на свой возраст, ведет довольно активную жизнь, поддерживает президента России Владимира Путина и осуждает поставки оружия для ВСУ. Русским военным Людмила выражает исключительно уважение, называя их настоящими мужиками.