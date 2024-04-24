Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В отношении чиновника начали все необходимые проверки. О задержании доложили не только министру обороны Сергею Шойгу, но и президенту Владимиру Путину.
Рассказываем, чем известен замминистра обороны Тимур Иванов, чем он занимался в ведомстве и в чем его подозревают.
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За что задержали замминистра обороны России Тимура Иванова?
Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ:
"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович", – говорится в сообщении.
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С чем конкретно может быть связано дело против Иванова?
Никакой официальной информации об этом нет. "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщают, что причиной задержания могут быть либо строительные контракты, либо предоставление земель под строительство.
"Следственные действия с большой долей вероятности связаны с выполнением строительных контрактов Министерства обороны. Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников", – говорит один из собеседников "Известий", знакомый с ходом дела.
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Правда ли, что следователи давно следили за Тимуром Ивановым?
По неофициальной информации, правда. ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что за Ивановым следили давно.
"Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", – цитирует издание своего собеседника.
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Что будет с замглавы Минобороны Тимуром Ивановым в ближайшие дни?
По данным "Коммерсанта", после непродолжительного времени в изоляторе временного содержания Иванов отправится на суд. Там следствие обратится с ходатайством об аресте чиновника.
Что за суд будет заниматься этим делом, зависит от деталей. Если следствие будет военным, то делом займется 235-й гарнизонный военный суд Москвы, а если гражданским - Басманный.
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Что грозит задержанному замминистра обороны Тимуру Иванову?
Статья, по которой подозревают замминистра обороны Тимура Иванова, предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.
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Как в Кремле прокомментировали задержание Тимура Иванова?
Никак. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь сообщил, что глава государства в курсе происходящего.
"Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", – сказал Песков.
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Чем известен заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов?
Тимур Иванов Родился 15 августа 1975 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "прикладная математика". Затем получил второе образование – в Международной академии маркетинга и менеджмента по направлению "экономика и финансы".
Сделал хорошую карьеру не только в Минобороны, но и за его пределами.
Более десяти лет Иванов работал в энергетической сфере: в Департаменте сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, "Росэнергоатоме", в "Атомстройэкспорте", в Минэнерго России и других организациях.
В 2015-м Иванов получил звание заслуженного строителя России. В 2022 году награжден званием "Герой ЛНР".
Сообщается, что, будучи руководителем "Оборонстроя", Тимур Иванов смог выполнить несколько особо важных поручений. Например, компания всего за три месяца возвела президентское кадетское училище в Севастополе. В 2015-м организация под руководством Иванова сумела оперативно завершить строительство парка "Патриот".
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Чем Тимур Иванов занимался на посту заместителя министра обороны?
Заместителем министра обороны Иванов стал в 2016-м. В ведомстве он отвечал за организацию управления имуществом, жилищное и медицинское обеспечение ВС РФ и расквартирование войск, сообщает ura.ru.
10:49:30 24-04-2024
Мутно как-то все. Заслуженный человек на взятку в 1 млн навряд ли польстится. У него месячная зарплата раза в 3 больше как минимум. Может стал метить на повышение? А конкуренты не нужны...
18:10:23 14-05-2024
Ему вменили взятку в размере полмиллиарда рублей, а не 1 млн
10:52:06 24-04-2024
такие добрые, большие глаза и денежная должность. дало свои результаты. так интересно почитать послужной список. зам министра обороны !!!!!!!!! не имеет военного образования.
14:29:12 24-04-2024
Гость (10:52:06 24-04-2024) такие добрые, большие глаза и денежная должность. дало св... Очень странно. Военного образования нет - т.е. даже полковника не светило. Академии нет. В армии не служил. Откуда звезды, Зин?! Лажа, какая-то?! Смех, штаны на лямках. Если зам. министра МО - ладно, если гражданский. Но тут стоит в кителе с одной большой звездой?????
14:52:56 24-04-2024
Андрей (14:29:12 24-04-2024) Очень странно. Военного образования нет - т.е. даже полковни... Шойгу тоже в армию призвали в звании маршала сразу!
18:27:28 24-04-2024
Андрей (14:29:12 24-04-2024) Очень странно. Военного образования нет - т.е. даже полковни... Обратите внимание на цвет звёзд они белого цвета, тиким цветом обозначают гражданские должности в МО РФ, а не воинские звания.
00:37:49 25-04-2024
Гость (10:52:06 24-04-2024) такие добрые, большие глаза и денежная должность. дало св... Это тренд.
11:01:12 24-04-2024
Правда как занимать такую должность не имея спецобразования? Видать не поделился?
11:13:15 24-04-2024
строительные контракты --- может в новых регионах
11:23:37 24-04-2024
Как же он генерала получил?!?!?
13:58:03 24-04-2024
Гость (11:23:37 24-04-2024) Как же он генерала получил?!?!?... Он маршал
14:01:13 24-04-2024
Гость (11:23:37 24-04-2024) Как же он генерала получил?!?!?... На военной кафедре отучился, а погоны дали после призыва в армию.
00:40:11 25-04-2024
"математик-строитель-генерал" - лажа лажовая. Как в мультике советском про мышонка.
07:56:12 25-04-2024
Не срослось где-то. Вот и получился мальчик для битья.