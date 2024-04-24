В отношении чиновника вели долгую оперативную разработку, сообщают СМИ

24 апреля 2024, 10:15, ИА Амител

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов / Фото: mil.ru

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете России. В отношении чиновника начали все необходимые проверки. О задержании доложили не только министру обороны Сергею Шойгу, но и президенту Владимиру Путину.

Рассказываем, чем известен замминистра обороны Тимур Иванов, чем он занимался в ведомстве и в чем его подозревают.

1 За что задержали замминистра обороны России Тимура Иванова? Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в СК РФ: "По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович", – говорится в сообщении.

2 С чем конкретно может быть связано дело против Иванова? Никакой официальной информации об этом нет. "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщают, что причиной задержания могут быть либо строительные контракты, либо предоставление земель под строительство. "Следственные действия с большой долей вероятности связаны с выполнением строительных контрактов Министерства обороны. Одновременно с Ивановым задержаны еще несколько человек, причастных к передаче денег, действовала сложная цепочка посредников", – говорит один из собеседников "Известий", знакомый с ходом дела.

3 Правда ли, что следователи давно следили за Тимуром Ивановым? По неофициальной информации, правда. ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщил, что за Ивановым следили давно. "Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий", – цитирует издание своего собеседника.

4 Что будет с замглавы Минобороны Тимуром Ивановым в ближайшие дни? По данным "Коммерсанта" , после непродолжительного времени в изоляторе временного содержания Иванов отправится на суд. Там следствие обратится с ходатайством об аресте чиновника. Что за суд будет заниматься этим делом, зависит от деталей. Если следствие будет военным, то делом займется 235-й гарнизонный военный суд Москвы, а если гражданским - Басманный.

5 Что грозит задержанному замминистра обороны Тимуру Иванову? Статья, по которой подозревают замминистра обороны Тимура Иванова, предусматривает максимальное наказание до 15 лет лишения свободы.

6 Как в Кремле прокомментировали задержание Тимура Иванова? Никак. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков лишь сообщил, что глава государства в курсе происходящего. "Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу", – сказал Песков.

7 Чем известен заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов? Тимур Иванов Родился 15 августа 1975 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности "прикладная математика". Затем получил второе образование – в Международной академии маркетинга и менеджмента по направлению "экономика и финансы". Сделал хорошую карьеру не только в Минобороны, но и за его пределами. Более десяти лет Иванов работал в энергетической сфере: в Департаменте сооружения атомных объектов Министерства РФ по атомной энергии, "Росэнергоатоме", в "Атомстройэкспорте", в Минэнерго России и других организациях. В 2015-м Иванов получил звание заслуженного строителя России. В 2022 году награжден званием "Герой ЛНР". Сообщается, что, будучи руководителем "Оборонстроя", Тимур Иванов смог выполнить несколько особо важных поручений. Например, компания всего за три месяца возвела президентское кадетское училище в Севастополе. В 2015-м организация под руководством Иванова сумела оперативно завершить строительство парка "Патриот".