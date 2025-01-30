Чем известны фигуристы Наумов и Шишкова, которые могли находиться в разбившемся самолете?
Спортсмены выступали за сборную Соединенных Штатов
30 января 2025, 14:33, ИА Амител
На борту пассажирского лайнера, разбившегося в Вашингтоне, могли находиться представители российской школы фигурного катания. Как сообщает издание Mash, в самолете могли лететь чемпионы мира 1994 года в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов. В общей сложности на борту находилось минимум 14 фигуристов, не считая тренеров. Рассказываем, что известно об этих спортсменах.
Чем известен фигурист Вадим Наумов?
Будущий спортсмен родился в 1969 году в Ленинграде. Начал заниматься фигурным катанием в 10 лет. В паре с Евгенией Шишковой выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. На Олимпиаде 1992 года они были пятыми, а на зимней Олимпиаде 1994 года – четвертыми. В 1995 году пара заключила брак. Позже они перебрались в США, где им предложили хорошие условия для тренировок.
Их сын Максим Наумов выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял четвертое место.
Чем известна фигуристка Евгения Шишкова?
Что известно об авиакатастрофе в США?
Самолет рейса 5342 American Airlines в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и упал в реку Потомак. Предположительно, там могли находиться российские фигуристы. Всего на борту самолета было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным СМИ, спасатели вытащили из воды уже 19 жертв.
По некоторым данным, этим рейсом летели 14 членов сборной США по фигурному катанию. Других подробностей пока нет.
15:00:51 30-01-2025
Других подробностей пока нет.
Да и не надо. Что в них российского?
15:13:50 30-01-2025
Гость (15:00:51 30-01-2025) Других подробностей пока нет.Да и не надо. Что в них ро... А потом не задавайте вопросов почему например всем плевать сколько советских граждан погибло во ВМВ.
04:30:34 01-02-2025
Гость (15:13:50 30-01-2025) А потом не задавайте вопросов почему например всем плевать с... и что за дибил может написать такую хрень? Американский ЦРУшник, или хохляцкий ЦИПСОшник????
Россиянам не пофиг на смерь любого человека. Только долбанутые пиндосы и иже с ними радуются и готовы увеличивать смерть людей, которые даже не знают, что такое оружие. Не верите, спросите у Борисенко. Тварь, убившая и изнасиловавшая не одну девушку в Поречном, который теперь скулит, что ему приказали... Вот где нужно думать о жалости к своим соотечественникам.
15:07:23 03-02-2025
Гость (15:00:51 30-01-2025) Других подробностей пока нет.Да и не надо. Что в них ро... А там, в пиндостане уже американского хоккеиста Овечкина готовят в президенты России.А оно нам надо, это американское оно?
15:05:54 30-01-2025
На самолёте не было граждан РФ объявили в посольстве.
Эти не россияне.
15:33:50 30-01-2025
Гость (15:05:54 30-01-2025) На самолёте не было граждан РФ объявили в посольстве.Эти... Сколько раз вас надо обмануть чтобы вы перестали на слово верить официальным российским лицам?
Наумов и Шишкова как минимум имеют двойное гражданство. У них больше прав быть россиянами чем у вас, они страну представляли на крупных международных соревнованиях, а не продавливали диван проводя время за написанием бессмысленных комментариев как вы.
16:28:11 30-01-2025
Гость (15:33:50 30-01-2025) Сколько раз вас надо обмануть чтобы вы перестали на слово ве... Их спортивные успехи обусловлены российской школой фигурного катания, существующей на российские деньги, в том числе читателей, которые работали на благо страны, ныне на заслуженном отдыхе и имеют много больше прав писать комменты, чем облизывающий амерские ботинки 15:33:50 30-01-2025
16:32:11 30-01-2025
Гость (15:33:50 30-01-2025) Сколько раз вас надо обмануть чтобы вы перестали на слово ве... Они выступали за США и этим все сказано, они давно уже не наши, потому вообще пофиг.
16:38:48 30-01-2025
Гость (15:33:50 30-01-2025) Сколько раз вас надо обмануть чтобы вы перестали на слово ве... Они предали страну и свалили к врагу, когда стране было тяжело, так поступают только крысы ..
20:22:30 30-01-2025
Гость (16:38:48 30-01-2025) Они предали страну и свалили к врагу, когда стране было тяже...
Стране тяжело от тупых. Она просто задыхается от них.
09:23:19 31-01-2025
Гость (20:22:30 30-01-2025) Стране тяжело от тупых. Она просто задыхается от них.... Как вы самокритично, дайте стране спокойно подышать, избавьте ее от своего присутствия :-)
04:23:47 01-02-2025
Гость (20:22:30 30-01-2025) Стране тяжело от тупых. Она просто задыхается от них.... вот бы вы все свалили от сюда
04:33:07 01-02-2025
Гость (15:33:50 30-01-2025) Сколько раз вас надо обмануть чтобы вы перестали на слово ве... И как Вы!!
04:31:09 01-02-2025
Гость (15:05:54 30-01-2025) На самолёте не было граждан РФ объявили в посольстве.Эти... формально... да.
15:26:27 30-01-2025
С 1998 года вместе с Вадимом Наумовым жила в американском городе Коннектикуте --- а, так они давно уехали
16:30:52 30-01-2025
Гость (15:33:50 30-01-2025) Сколько раз вас надо обмануть чтобы вы перестали на слово ве... по закону обладатели другого гражданства не могут быть гражданами России. Только в исключительных случаях. Этот случай не исключительный.
18:37:11 30-01-2025
Гость (16:30:52 30-01-2025) по закону обладатели другого гражданства не могут быть гражд... Не, россиянину можно иметь несколько гражданств. У некоторых 2, бывает 3 и больше, часто российское и израильское, у Познера вроде РФ, США и Франции. Но не во всех странах такой порядок. Например, один мужик из Прибалтики рассказывал, что у них можно только одно гражданство. У него сейчас литовское, хотя родом из России, мать и родственники здесь. При распаде СССР жил в Литве, там квартира, работа, поэтому остался и стал гражданином Литвы. Если бы взял российское гражданство, то литовское бы не дали, жил бы там на правах иностранца, как мигрант со всеми вытекающими обстоятельствами.
17:15:38 30-01-2025
Песков сказал - бывшие российские.
Что неясно?
20:59:58 30-01-2025
В своё время (конец 70-ых) в этих самых Штатах чуть было скопом не лишились жизней участники легендарной АББы, имевшие неосторожность гастролировать в стране, кишащей тайфунами: при перелёте из Нью-Йорка в Бостон чудом не рухнул самолёт с этими четырьмя звёздами на борту!
Поэтому летать в гости к Дядюшке Сэму или искать у него приюта весьма и весьма небезопасно: слишком легко можно стать жертвой какого-нибудь инцидента...
22:22:22 30-01-2025
Дикость и только. Погибли люди, а особо ретивые блюстители нравственности выясняют, достойны ли погибшие жалости и участия, не имея при этом гражданства РФ.Очнитесь господа и помните, главное не где жить, а как жить. Всем добра и душевных сил близким погибших в этой катастрофе.
18:17:02 31-01-2025
Сибиряк. (22:22:22 30-01-2025) Дикость и только. Погибли люди, а особо ретивые блюстители н... Один и тот же текст под ником "сибиряк" размещается во всех ветках. Никто не выясняет, достойны погибшие жалости и участия. Действительно, важно как жить. Как они жили, так и получили.
04:20:33 01-02-2025
Сибиряк. (22:22:22 30-01-2025) Дикость и только. Погибли люди, а особо ретивые блюстители н... Во ты классно навертел. И нашим и вашим - давайте в месте спляшем.
Давай братан, по факту, а не на эмоциях. Люди с 1998 года живут в америкосии... Какие они россияне? Им Россия до барабану. В остальном жаль как и тысячи Палестинцев, Японцев, Югославов, Афганцев, Вьетнамцев и ещё наверное МИЛЛИОНЫ не названных "...ЦЕВ". Главное, это ДЕМОКРАТИЯ, а у нас так себе... можно и свалить...
МЫ ЖЕ ЛЮДИ МИРА!!!! И НАМ НУЖЕН МИР!!!!!
Желательно ВЕСЬ!
18:03:40 31-01-2025
Сибиряк. (22:22:22 30-01-2025) Дикость и только. Погибли люди, а особо ретивые блюстители н... абсолютно согласна! Люди вы что ошалели совсем от своей злости? куда катимся............
18:33:05 31-01-2025
Не всякий русский (или другой национальности, родившийся в России) россиянин по факту, если уехал жить в другую страну. Он просто русский. Сколько их во Франции после Гражданской, или в Израиле после распада СССР, и в куче других стран? Миллионы! Но они уже не россияне. Но все равно жаль этих людей, вроде вреда от них не было... Вот Ирина Роднина даже в Госдуме заседает... С американским паспортом! Так кто она?
22:49:03 31-01-2025
Советский (18:33:05 31-01-2025) Не всякий русский (или другой национальности, родившийся в Р... Роднина, если не сдала свой американский паспорт, является нарушителем закона. И должна за это нарушение лишиться депутатского мандата с дальнейшим уголовным преследованием.
В настоящее время депутатам и госслужащим запрещено иметь иностранное гражданство.
00:30:26 01-02-2025
Советский (18:33:05 31-01-2025) Не всякий русский (или другой национальности, родившийся в Р... Согласен с Вами
22:15:06 31-01-2025
Гость (16:30:52 30-01-2025) по закону обладатели другого гражданства не могут быть гражд... ага, а ксюша лошадка с израильским гражданством в президенты баллотировалась.....
23:38:03 31-01-2025
Гость (18:37:11 30-01-2025) Не, россиянину можно иметь несколько гражданств. У некоторы... В Латвии жители были поделены на граждан и неграждан и паспорта были синие и коричневые. Последние были ущемлены в правах - во всех начиная от выборов до права на недвижимость, работу. Получить гражданство можно было сдав экзамен по латышскому языку. пересказав придуманную историю Латвии и произнести клятву, где были слова " Я не пожалею жизни за свободу и независимость Латвии" такую клятву моя семья не могла произнести и 2006 году с трудом покинули Латвии( было предписание в течении 2х недель ) Я в Латвии прожила 60 лет. Бог смилостливился - мы на РОДИНЕ
04:09:53 01-02-2025
Гость (15:13:50 30-01-2025) А потом не задавайте вопросов почему например всем плевать с... хрень сморозил.
Таких примеров по всему миру тьма.....
07:01:50 01-02-2025
А мне вот, что интересно: они налоги в какую казну платили?
13:14:11 01-02-2025
Россияне ...Американцы...Что судить -рядить? Ведь медали высокой пробы в 1994 году для России добыли. Кто помнит это трудное время, тот помнит, что победа их на ЧМ была светлым радостным лучом для россиян. Светлая память....
21:10:17 01-02-2025
Musik (17:15:38 30-01-2025) Песков сказал - бывшие российские. Что неясно? ... ну, если сам Песков сказал, тогда конечно, это бесспорно.
15:33:16 05-02-2025
777 (21:10:17 01-02-2025) ну, если сам Песков сказал, тогда конечно, это бесспорно.... Без порно? Да, согласен!
19:03:58 02-02-2025
Да, спасибо, что они добывали для нас победу. Очень жаль... Люди, оставайтесь людьми...