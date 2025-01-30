Чем известны фигуристы Наумов и Шишкова, которые могли находиться в разбившемся самолете?

Будущий спортсмен родился в 1969 году в Ленинграде. Начал заниматься фигурным катанием в 10 лет. В паре с Евгенией Шишковой выиграл чемпионат мира по фигурному катанию в 1994 году. На Олимпиаде 1992 года они были пятыми, а на зимней Олимпиаде 1994 года – четвертыми. В 1995 году пара заключила брак. Позже они перебрались в США, где им предложили хорошие условия для тренировок.

Их сын Максим Наумов выступает за сборную США, на прошедшем чемпионате он занял четвертое место.