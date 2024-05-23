Ученые допускают, что благодаря мутациям новый подвид может лучше "обманывать" иммунитет

23 мая 2024, 12:00, ИА Амител

Медик в лаборатории / Фото: amic.ru

Штамм коронавируса FLiRT, который активно распространяется в США и других странах, дошел и до России. Специалисты Роспотребнадзора выявили уже более сотни случаев. И это на фоне того, что в стране в целом фиксируют очередной рост ковидной заболеваемости.

О том, что известно о FLiRT, какие у него симптомы и способен ли он вызвать новую волну COVID-19, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что штамм коронавируса FLiRT уже распространяется по России? Да. По данным Роспотребнадзора, опубликованным 22 мая , в нашей стране выявлено уже 178 случаев заболевания штаммом FLiRT. "За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)", – говорится в сообщении.В России в целом фиксируется рост заболеваемости коронавирусом: за неделю она выросла на 14,7%. Количество госпитализаций за этот же период увеличилось еще сильнее – на 34,6%. Впрочем, доминирует пока все равно "омикрон", на который приходится 88% случаев. А сам рост заболеваемости ученые спрогнозировали: по их словам, после майских праздников это было ожидаемо.

2 Что вообще известно о штамме FLiRT? Судя по всему, это не полноценный новый штамм, а подвид доминирующего сейчас в мире "омикрона". Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с "Известиями" рассказал, что FLiRT появился двух других подвидов. Уже не первый месяц FLiRT распространяется по США. За это время штамм успел обзавестись собственными подвидами: KS.1, KP.1.1 и KP.2. Сообщается, что KP.2, который появился позже других, наиболее распространен, – 28,2% от всех заболевших. Помимо Штатов, вирус выявили в Израиле и 14 европейских государствах.

3 Почему новый штамм коронавируса назвали "флиртом"? Ничего общего с тем флиртом, о котором вы подумали, штамм не имеет. Название FLiRT ученые составили из научных обозначений мутаций, которые произошли в новом подвиде по сравнению с "омикроном".

4 Какие симптомы у штамма FLiRT? По словам вирусологов, симптомы FLiRT почти ничем не отличаются от "омикрона". К признакам нового штамма относят: повышенную температуру и лихорадку;

боль в горле и кашель;

слабость;

головную боль;

потерю вкуса и обоняния.

5 Насколько опасен штамм ковида FLiRT? Тут мнения исследователей немного отличаются. Одни считают, что опасность FLiRT кроется в мутациях, которые позволяют ему намного лучше обходить иммунную защиту, нежели предыдущие виды COVID-19. "Вирус эволюционирует. Его высокая заразность главным образом связана с тем, что иммунная система человека его просто не узнает. FLiRT может вызвать более сложное течение заболевания у отдельных людей, это зависит от организма человека. Кто-то может и умереть, но так было и с предыдущими вариантами коронавируса", – рассказал изданию "Сноб" профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. А вот главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с "Интерфаксом" заявил, что по своим свойствам FLiRT мало чем отличается от "омикрона" и вызвать массовые случаи госпитализации не способен. "По предварительным данным, подварианты, относящиеся к группе FLiRT, незначительно отличаются от ранее циркулировавших вариантов и не обладают способностью вызывать более тяжелое течение заболевания", – сказал эксперт.