Штамм коронавируса FLiRT, который активно распространяется в США и других странах, дошел и до России. Специалисты Роспотребнадзора выявили уже более сотни случаев. И это на фоне того, что в стране в целом фиксируют очередной рост ковидной заболеваемости.
О том, что известно о FLiRT, какие у него симптомы и способен ли он вызвать новую волну COVID-19, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что штамм коронавируса FLiRT уже распространяется по России?
Да. По данным Роспотребнадзора, опубликованным 22 мая, в нашей стране выявлено уже 178 случаев заболевания штаммом FLiRT.
"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев)", – говорится в сообщении.В России в целом фиксируется рост заболеваемости коронавирусом: за неделю она выросла на 14,7%. Количество госпитализаций за этот же период увеличилось еще сильнее – на 34,6%. Впрочем, доминирует пока все равно "омикрон", на который приходится 88% случаев. А сам рост заболеваемости ученые спрогнозировали: по их словам, после майских праздников это было ожидаемо.
2
Что вообще известно о штамме FLiRT?
Судя по всему, это не полноценный новый штамм, а подвид доминирующего сейчас в мире "омикрона". Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с "Известиями" рассказал, что FLiRT появился двух других подвидов.
Уже не первый месяц FLiRT распространяется по США. За это время штамм успел обзавестись собственными подвидами: KS.1, KP.1.1 и KP.2. Сообщается, что KP.2, который появился позже других, наиболее распространен, – 28,2% от всех заболевших. Помимо Штатов, вирус выявили в Израиле и 14 европейских государствах.
3
Почему новый штамм коронавируса назвали "флиртом"?
Ничего общего с тем флиртом, о котором вы подумали, штамм не имеет. Название FLiRT ученые составили из научных обозначений мутаций, которые произошли в новом подвиде по сравнению с "омикроном".
4
Какие симптомы у штамма FLiRT?
По словам вирусологов, симптомы FLiRT почти ничем не отличаются от "омикрона". К признакам нового штамма относят:
повышенную температуру и лихорадку;
боль в горле и кашель;
слабость;
головную боль;
потерю вкуса и обоняния.
5
Насколько опасен штамм ковида FLiRT?
Тут мнения исследователей немного отличаются. Одни считают, что опасность FLiRT кроется в мутациях, которые позволяют ему намного лучше обходить иммунную защиту, нежели предыдущие виды COVID-19.
"Вирус эволюционирует. Его высокая заразность главным образом связана с тем, что иммунная система человека его просто не узнает. FLiRT может вызвать более сложное течение заболевания у отдельных людей, это зависит от организма человека. Кто-то может и умереть, но так было и с предыдущими вариантами коронавируса", – рассказал изданию "Сноб" профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
А вот главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в беседе с "Интерфаксом" заявил, что по своим свойствам FLiRT мало чем отличается от "омикрона" и вызвать массовые случаи госпитализации не способен.
"По предварительным данным, подварианты, относящиеся к группе FLiRT, незначительно отличаются от ранее циркулировавших вариантов и не обладают способностью вызывать более тяжелое течение заболевания", – сказал эксперт.
6
Может ли штамм FLiRT вызвать новую волну заболеваемости в России?
Конечно, точно спрогнозировать невозможно. По мнению большинства авторитетных вирусологов, всплеск заболеваемости летом 2024 года возможен, но он, очевидно, будет не таким массовым, как было в том же 2022 году.
12:50:21 23-05-2024
интересно каким штамом я переболел 2 недели назад. но каждый день были новые сюрпризы, словно каждый период болезни длился ровно сутки. и запахи терял, и дышать тяжело было, а потом в итоге в острый бронхит перешло, с кучей макроты.бррр.. досихпор одышка еще. гадские вирусы....