Укус обезьяны, которая заражена этим вирусом, запросто может стать смертельным

04 апреля 2024, 12:40, ИА Амител

Дикие обезьяны / Фото: pixabay.com

В Гонконге выявили первый случай заражения человека вирусом герпеса B, который еще называют герпесом обезьян. Об этом изданию Dimsum Daily сообщили в местном центре охраны здоровья. Сообщается, что пациент сейчас находится в критическом состоянии.

Ученые отмечают, что этот вирус смертельно опасен для человека. Чаще всего заражение заканчивается именно летальным исходом.

О том, что такое обезьяний герпес, как он передается и какие у него симптомы, - в материале amic.ru.

1 Как житель Гонконга заразился герпесом обезьян? Как пишет издание, заболевший - 37-летний житель Гонконга. В конце февраля он посетил загородный парк Цзиньшань. По данным центра охраны здоровья, мужчина контактировал с дикими обезьянами, одна из которых его поранила. Спустя какое-то время пострадавший почувствовал себя плохо, затем ему потребовалась госпитализация. Анализ спинномозговой жидкости на вирус обезьяньего герпеса оказался положительным. Сейчас мужчина находится в отделении интенсивной терапии, его состояние оценивают как критическое.

2 Обезьяний герпес - что это за болезнь? Человечеству этот вирус стал известен в 1932 году. Тогда от болезни скончался врач Уильям Бребнер. Он исследовал вирус полиомиелита у животных, и в ходе работы его укусила одна из макак. Состояние медика начало стремительно ухудшаться, и он скончался. Новый вирус в его тканях обнаружил ученый Альберт Себин, который знаменит благодаря созданию вакцины от полиомиелита. Заболевание он назвал "герпес B", где "B" - это первая буква фамилии Бребнера. Обезьяньим герпес называют, поскольку чаще всего он встречается у макак. 3 апреля выявили первый случай заражения в Гонконге. Тем не менее, герпес обезьян ранее уже обнаруживали в США, Канаде и других странах.

3 Почему герпес обезьян смертельно опасен? По некоторым данным, смертность от этого заболевания достигает ужасающих 80%. Все дело в том, что герпес обезьян на поздних стадиях развития поражает центральную нервную систему человека. Это приводит к тяжелейшим последствиям, зачастую несовместимым с жизнью.

4 Какие симптомы у герпеса обезьян? На ранних стадиях симптомы герпеса B гриппоподобные. Самым ярким признаком инфекции называют сильнейшую лихорадка.

5 Как передается герпес обезьян? Вирус содержится в слюне, мочевой жидкости и каловых массах обезьян. Всего за историю наблюдений зафиксировано около ста случаев заражения человека герпесом обезьян. Чаще всего инфекцию подхватывали ветеринары и ученые, которые работали с животными. Например, в 2021 году в Китае заразился ученый-хирург, который проводил вскрытия зараженных макак. Спустя время мужчина скончался от инфекции. Вирус передается, когда биологическая жидкость зараженной обезьяны попадает внутрь организма. Поэтому заразиться можно, если животное укусило или поцарапало человека. При этом в США зафиксирован лишь один случай, когда герпес B передался от человека к человеку.

6 Что нужно делать, чтобы уберечь себя от герпеса обезьян? Самое главное - ни в коем случае нельзя кормить диких обезьян и каким-либо другим образом контактировать с ними. Любая царапина может оказаться смертельной.