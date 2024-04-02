Некоторые астрологи считают, что это чуть ли не самый страшный период в году

02 апреля 2024, 08:14, ИА Амител

Космос в представлении художника / Фото: pixabay.com

1 апреля начался период ретроградного Меркурия. Астрономы не видят в этом явлении ничего необычного. Зато астрологи считают, что это особый энергетический период, когда планета мощно влияет на все процессы. Ну а в обществе уже даже появилась привычка "сваливать" многие неудачи именно на Меркурий.

О том, чем опасен ретроградный Меркурий, почему его так боятся и что нельзя делать в этот период, - в материале amic.ru.

1 Что такое ретроградный Меркурий? На самом деле, это вполне объяснимое астрономическое явление. Все космические тела, которые видно с Земли, движутся по небосводу в определенном направлении. Но траектории планет могут быть разными. И периодически возникает оптическая иллюзия, будто тело замедляется, а потом начинает двигаться в обратную сторону. Такое движение и называют ретроградным.

2 Правда ли, что ретроградный Меркурий очень опасен? Не совсем. Как мы уже сказали, для астрономов в ретроградности той или иной планеты нет ничего удивительного. Тем более, что Меркурий вращается вокруг Солнца быстрее всех. Поэтому неудивительно, что и ретроградным он становится гораздо чаще, чем остальные планеты: примерно 3-4 раза в год. А вот астрологи убеждены, что в период ретроградности планета заметно изменяет свое поведение и начинает намного мощнее на нас влиять.

3 Что такого страшного в ретроградном Меркурии? В астрологии считается, что каждая планета отвечает за те или иные сферы жизни. Меркурий, например, контролирует все, что связано с интеллектом, рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова. А в период ретроградности планеты эта сфера, по её словам, начинает "сбоить". "Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах", - цитирует ее издание. Многие астрологи считают, что ретроградный Меркурий - это время постоянных задержек и проволочек. Давно намеченные планы зачастую рушатся. Техника якобы тоже ломается намного чаще. В общем, астрологи описывают этот период как время сплошных мелких неурядиц, которые мешают людям нормально жить.

4 На кого ретроградный Меркурий влияет больше всего? Некоторые астрологи считают, что Меркурий намного сильнее влияет на тех, у кого он играет особую роль в натальной карте. Опять же, это ничем не подтверждено, да и натальные карты астрологи составляют по-разному.

5 Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия? Считается, что во время ретроградного Меркурия не стоит принимать никаких важных решений. Астрологи советуют отложить их на потом. Также не стоит совершать крупных покупок и отправляться в дальние путешествия. Есть риск, что это обернется для вас эмоциональными и финансовыми проблемами. Также рекомендуется, если есть такая возможность, отложить косметические манипуляции. Важные документы подписывать тоже не стоит, если можно отложить это на более поздний срок.

6 Что нужно делать во время ретроградного Меркурия, чтобы не преследовали неудачи? Астрологи советуют сосредоточиться на уже начатых делах, которые у вас "подвисли". Ретроградный Меркурий считается подходящим периодом, чтобы закрыть "хвосты". А уже потом вы сможете взяться за новые свершения.