Чем опасна пупочная грыжа и где в Барнауле можно сделать операцию?

Современные методики оперативного лечения предлагает многопрофильная клиника "Антуриум"

04 сентября 2023, 10:30, ИА Амител LjN8K4k92

Пупочная грыжа / Фото: master1305 / Freepik

Пупочная грыжа – косметический дефект или опасное заболевание, чем она грозит человеку и нужно ли делать операцию? Такие вопросы задают, пожалуй, все пациенты, когда узнают о своем недуге. Врачи едины во мнении, что пупочная грыжа может в любой момент привести к серьезным осложнениям, и единственной возможностью их избежать является вовремя выполненная операция. Рассказываем об особенностях заболевания и современных методах лечения.

Грыжа, откуда она берется?

Пупочная грыжа возникает в результате слабости мышц живота и расширения пупочного кольца, через которое внутренние органы (чаще петли кишечника или большой сальник) выходят за пределы брюшной полости – под кожу и жировую клетчатку живота.

Чем опасна пупочная грыжа?

Неоперированный недуг может привести к жизнеугрожающим осложнениям, например, ущемлению грыжи и развитию некроза тканей и органов или острой кишечной непроходимости.

Как лечить?

Консервативных методов лечения, таких как массаж, ЛФК, ношение бандажа у взрослых может быть недостаточно. Золотым стандартом лечения грыж сегодня является операция – герниопластика. Во время герниопластики хирург перемещает содержимое грыжевого мешка обратно в брюшную полость и укрепляет пупочное кольцо собственными тканями пациента или сетчатым протезом.

Где проводят такую операцию в Барнауле?

В клинике "Антуриум" накоплен большой опыт успешного оперативного лечения пупочных грыж. Существует несколько видов герниопластики, они отличаются оперативным доступом, использованием сетчатых протезов для укрепления пупочного кольца и методами расположения сеток в области дефекта.

Выбор того или иного варианта операции зависит от множества факторов: состояния пациента, размеров грыжевых ворот и самой грыжи, выраженности подкожно-жировой клетчатки, сопутствующих патологий, возможности применения общего наркоза.

В клинике "Антуриум" специалисты выполняют герниопластику двумя способами.

Открытая операция. Традиционная, проводят через разрез в пупочной области. Метод чаще используют при хирургии небольших и осложненных грыж.

Традиционная, проводят через разрез в пупочной области. Метод чаще используют при хирургии небольших и осложненных грыж. Лапароскопическая операция. Современный, более предпочтительный вариант малотравматичного вмешательства, проводится через мини-проколы с использованием эндоскопического оборудования. Восстановление после такого метода операции у пациентов проходит быстрее и легче.

До операции

После операции

Результат проведенной лапароскопической операции / Фото: клиника "Антуриум"

Нужна ли подготовка к операции?

Перед операцией необходимо заранее пройти обследование, включающее в себя анализы крови, ЭКГ и другое, чтобы оценить состояние пациента и выявить возможные противопоказания. Весь перечень исследований можно выполнить в клинике "Антуриум". На протяжении всей предоперационной подготовки и госпитализации предусмотрено сопровождение персональным менеджером.

Есть ли противопоказания для операции?

Данный вид вмешательства относится к категории низкого хирургического риска, поэтому противопоказания к нему минимальны:

беременность. В этом случае рекомендовано ношение специального бандажа до момента, когда операция станет возможна;

наличие у пациента противопоказаний к анестезии.

Потребуется ли нахождение в стационаре?

Как правило, пациентов, оперированных по поводу пупочной грыжи лапароскопическим доступом, можно выписать на следующий день после операции.

Какие ограничения есть после операции?

При любом виде герниопластики есть необходимость ограничения тяжелых физических нагрузок в течение трех месяцев после вмешательства. За это время сетка окончательно фиксируется в структурах передней брюшной стенки, после чего можно вернуться к полноценной жизни.

Лапароскопические методики, применяемые в клинике "Антуриум", характеризуются минимальной частотой осложнений в области послеоперационной раны, что делает их применение предпочтительным.

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