Чем опасна сибирская язва, в каких регионах России её нашли, симптомы и лечение
Сибирскую язву выявили в двух российских регионах, она передаётся человеку от домашнего скота
23 марта 2023, 11:34, Анастасия Бичакова
В нескольких регионах России выявили сибирскую язву – опасное заболевание, которое в ряде случаев может приводить к летальному исходу. Оно передаётся людям от домашнего скота, поражает лимфоузлы, а при кожной форме появляются язвы на теле.
В какой деревне ввели карантин из-за болезни, как не заразиться сибирской язвой и чем её лечить, разбирался amic.ru.
В каких регионах России нашли сибирскую язву?
Сибирскую язву зафиксировали в Чувашии, писало ранее РИА Новости.
Глава региона Олег Николаев 15 марта сообщал о двух случаях заболевания в республике. А накануне 22 марта стало известно о третьем случае.
"На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета с отделяемым серозно-геморрагического характера", – уточнили в Минздраве республики.
СУ СК по Чувашии возбудило уголовное дело по факту заражения нескольких жителей. Следствие установило, что заболевание начало распространяться в деревне Старое Акташево.
Там с 16 марта ввели карантин. Он будет действовать до особого распоряжения.
Кроме того, сибирскую язву заподозрили у мужчины в Московской области. Он также прибыл из Чувашии, заявили в пресс-службе подмосковного управления Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по Московской области сообщает о случае подозрения на сибирскую язву у гражданина, прибывшего на территорию области из Республики Чувашия", – говорится в сообщении.
Как можно заразиться сибирской язвой?
Возбудитель сибирской язвы – бацилла антракса (Bacillus anthracis). Бактерии этого вида обычно находятся в почве. Через растения и воду их споры могут употреблять животные. Помимо этого, они могут заразиться от укусов насекомых.
Особенно восприимчивы коровы, овцы, лошади, козы, верблюды, олени и свиньи. От них сибирскую язву может подхватить человек.
Зачастую это происходит контактным путём – при разделке туш, обработке шкур, а также употреблении продуктов, загрязнённых спорами.
Кроме того, люди могут заражаться без "посредников" – напрямую от воды или почвы. А вот от человека к человеку сибирская язва не передаётся.
Какие симптомы у сибирской язвы?
Сибирская язва – это острое инфекционное заболевание. Оно проявляется лихорадкой, поражением лимфоузлов и интоксикацией. Инкубационный период длится от 2 до 14 дней.
В 95% случаев у пациентов наблюдают кожную форму болезни, при этом появляются язвы на коже. На голове, шее, предплечьях и ладонях.
При лёгочной форме возможны боль в груди, одышка и пневмония, а при кишечной – метеоризм, диарея и тошнота. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре, пишет РБК.
Как и чем лечат сибирскую язву?
Все формы сибирской язвы лечат антибиотиками и специфическим глобулином.
При кожной форме в 10-20% случаев болезнь приводит к летальному исходу. При лёгочной – приближается к 100%, несмотря на терапию, а при кишечной – порядка 50%.
Сибиреязвенный менингит почти всегда заканчивается смертью, отмечают на сайте "Инвитро".
Профилактика сибирской язвы
Чтобы не допустить заражения сибирской язвой, вместе с ветеринарной службой следует изолировать больных животных, а их трупы – сжигать. Инфицированные объекты нужно обеззараживать.
Для шерсти и меховых изделий используют камерную дезинфекцию. А за контактными лицами врачи наблюдают в течение двух недель.
Также от сибирской язвы можно вакцинироваться.
А как не заразиться сибирской язвой через мясо?
Не следует покупать мясо, не прошедшее ветеринарный контроль, – на стихийных рынках и с рук.
"Такие выгодные, очень дешевые покупки могут стоить жизни", – предупредила инфекционист, главврач "Инвитро-Юг" Светлана Машкова. Об этом сообщает "Российская газета".
Также мясо должно проходить тщательную термическую обработку. Куски не более 0,5 кг необходимо варить не меньше 2,5 часа. Только тогда его можно есть.
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