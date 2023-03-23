Возбудитель сибирской язвы – бацилла антракса (Bacillus anthracis). Бактерии этого вида обычно находятся в почве. Через растения и воду их споры могут употреблять животные. Помимо этого, они могут заразиться от укусов насекомых.

Особенно восприимчивы коровы, овцы, лошади, козы, верблюды, олени и свиньи. От них сибирскую язву может подхватить человек.

Зачастую это происходит контактным путём – при разделке туш, обработке шкур, а также употреблении продуктов, загрязнённых спорами.

Кроме того, люди могут заражаться без "посредников" – напрямую от воды или почвы. А вот от человека к человеку сибирская язва не передаётся.