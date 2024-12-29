Чем привлекает туристов алтайский заказник "Лебединый" и какие птицы там зимуют?

Рассказываем, где в Алтайском крае можно увидеть зимующих лебедей

29 декабря 2024, 15:30, ИА Амител

Зимующие лебеди / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Одним из самых посещаемых зимой туристических объектов в Алтайском крае является заказник "Лебединый". В период с декабря 2023 года по март 2024-го здесь побывало более 30 тысяч человек. Туристы из разных уголков России едут в Советский район, чтобы увидеть среди снегов на водной глади озера Светлое редкую картину – белых лебедей. Птицы прилетают сюда на зимовку, так как водоем не замерзает из-за бьющих со дна ключей, а температура в нем не опускается ниже плюс четырех градусов, даже если столбики термометров показывают минус тридцать и ниже.

Рекордная численность

В Алтайском крае у лебедей-кликунов несколько мест зимовки. Это незамерзающие водоемы. Увидеть грациозных птиц можно на полынье реки Бии в поселке Молодежном, в Советском районе на речках Кокша и Талица, пруду в селе Урожайном. Но больше всего их обитает на озере Светлое – его лебеди облюбовали более века назад, а возможно, и еще раньше.

В начале 70-х здесь зимовало от 100 до 200 лебедей. Чтобы организовать их охрану, в 1973 году открыли краевой заказник "Лебединый". Сейчас он раскинулся на площади более 38 тысяч гектаров и включает в себя не только само озеро, но и прилегающие территории Советского, Красногорского и Бийского районов. Подкармливать птиц в заказнике начали во второй половине 80-х, и тогда их поголовье стало расти. По результатам учета 2016 года на Алтае зимой обитало уже более 600 лебедей. И с каждым годом их численность увеличивалась на 10-20%: в родные места они возвращались уже с потомством, говорит орнитолог Алексей Эбель.

"Лебеди-кликуны очень осторожные птицы. Человека они избегают и на широких водных пространствах ﻿держатся подальше от берегов. В 2015-2016 годах, когда туристы массово поехали в заказник, лебеди их еще боялись. Сейчас они к такому постоянному соседству с людьми уже привыкли и стали ручными. Но если вы подойдете к водоему с другой стороны, где люди бывают редко, лебеди уплывут или улетят. Инстинкт самосохранения у них развит очень сильно", – рассказывает орнитолог.

С каждым годом все больше кликунов выбирают "алтайскую зимовку" местом своего обитания. По результатам учета в прошлый сезон численность лебедей в Алтайском крае превысила две тысячи. Для сравнения: годом ранее их было порядка 1,8 тысячи.

"В этом году кликуны тоже прилетели на Алтай. Считать их мы традиционно будем во вторые выходные января. К этому моменту лебеди сконцентрируются в тех точках, которые не замерзают зимой", – говорит Алексей Эбель.

На озере Светлое также можно наблюдать представителей семейства утиных: крякву, гоголя обыкновенного, большого крохаля. А еще в заказнике можно увидеть все виды лебедей, гнездящихся на территории России. Это и шипуны, и малые тундровые, которые занесены в Красную книгу РФ.

Лебеди в заказнике. Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Обогрели десять тысяч туристов

Для поддержания птиц в зимний период сотрудники КГБУ "Алтайприрода" подкармливают пернатых. Концентрированные корма им подают здесь на завтрак и на ужин, рассказывает руководитель краевого государственного бюджетного учреждения Кирилл Никифоров. Также в заказнике члены Алтайского отделения Союза охраны птиц России совместно с государственным инспектором учреждения "Алтайприрода" регулярно проводят мониторинг численности его обитателей. Организуют в "Лебедином" и ветеринарные мероприятия, чтобы не допустить падеж.

Для того чтобы снизить беспокойство пернатых, на берегу Светлого уже несколько лет функционирует смотровая площадка, с которой открывается живописная панорама на озеро. А в 2023 году для туристов здесь открыли пункт обогрева. Этот проект стал победителем конкурсного отбора, организованного управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. Работы по его обустройству провели на грант от губернатора Алтайского края в размере 500 тысяч рублей. Еще порядка 600 тысяч выделило КГБУ "Алтайприрода".

"На озере всегда большая влажность, поэтому мороз здесь ощущается сильнее. Но теперь гости заказника могут выпить своего чая в пункте обогрева, зарядить телефоны и продолжить наблюдать за лебедями. В прошлом сезоне его посетили порядка десяти тысяч человек. В скором времени мы планируем здесь запустить кафе", – говорит руководитель КГБУ "Алтайприрода" Кирилл Никифоров.

Правила поведения в заказнике

Вход на территорию заказника, как и посещение смотровой площадки с ее тепловым пунктом, – бесплатные. Но если хотите сфотографировать лебедей со специальной площадки или покормить их со смотровых мостков, то придется купить билет.

Шуметь на территории заказника нельзя. Кормить птиц – только специальным кормом, который продают здесь же. Или можно привезти с собой овес, горох, овсяные хлопья или хлебцы. А вот булки и хлеб лебедям предлагать не надо – это вредно для их здоровья.

Заказник "Лебединый"