Чем важен праздник Воздвижения Креста Господня и какого числа его отмечают?
Праздник установлен в память обретения царицей Еленой Креста Господня
27 сентября 2023, 06:30, ИА Амител
27 сентября христиане отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
В чем заключается важность праздника для верующих и какой смысл он в себе несет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".
Почему Воздвижение Креста Господня важно для христиан?
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня связан с Иисусом Христом и относится к 12 важнейшим (помимо Пасхи). Праздник установлен в память обретения царицей Еленой Креста Господня, что относят к 326 году.
Кстати, католики и представители других конфессий отмечают праздник 14 сентября – эта разница объясняется отличием календарей. 27 сентября актуально для тех христиан, которые пользуются юлианским и новоюлианским календарями, ведущими свой отсчет от рождества Христова.
Как появился праздник Воздвижения Креста Господня?
Существует легенда о том, что ярый христианин император Византии Константин как-то получил Божье знамение и решил отыскать крест, на котором распяли Иисуса Христа. На поиски отправилась его мать – царица Елена. Уехав в Иерусалим, после долгих расспросов она остановилась на трех крестах. Понять, какой из них действительно связан со Спасителем, помогло чудо – подлинная реликвия была животворящей и исцеляющей.
В честь находки артефакта император приказал построить в Иерусалиме храм Воскресения Христова, который включает Голгофу и Гроб Господень. Освятили его 13 (26) сентября, а праздник пришелся на следующий день – 14 (27) сентября.
Что можно и нельзя есть в день Воздвижения Креста Господня?
В день Воздвижения Креста Господня соблюдается однодневный пост.
В этот день принято строго поститься. Не разрешается есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Приправлять пищу можно только растительным маслом.
08:23:36 27-09-2023
Праздник орудия пытки??? Скрепно... Хе-хе
09:39:51 27-09-2023
как в 21 веке можно верить в чудо крест?