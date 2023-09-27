27 сентября христиане отмечают праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

В чем заключается важность праздника для верующих и какой смысл он в себе несет, читайте в нашей рубрике "Вопрос-ответ".

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Почему Воздвижение Креста Господня важно для христиан?

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня связан с Иисусом Христом и относится к 12 важнейшим (помимо Пасхи). Праздник установлен в память обретения царицей Еленой Креста Господня, что относят к 326 году.

Кстати, католики и представители других конфессий отмечают праздник 14 сентября – эта разница объясняется отличием календарей. 27 сентября актуально для тех христиан, которые пользуются юлианским и новоюлианским календарями, ведущими свой отсчет от рождества Христова.