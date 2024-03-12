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Чем занять детей на весенних каникулах?

Хороший вариант – отправить на увлекательную смену в лагерь "Орленок"

12 марта 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K6nZV

Дети в лагере "Орленок" / Фото: санаторий "Сосновый бор"
Дети в лагере "Орленок" / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Скоро наступят весенние школьные каникулы. И родители задумываются, как занять детей чем-то интересным и развивающим, чтобы оторвать их от экранов смартфонов. Отличным вариантом может стать поездка в детский лагерь "Орленок", где в конце марта стартует смена "День. Улица. Фонарь… и Шляпа. Или старая сказка на новый лад". Это будет необычное и захватывающее приключение для детей, где им предстоит пройти через таинственные испытания и научиться работать в команде. Отдых в лагере подарит ребятам новые знания и умения, поможет завести друзей и получить массу положительных эмоций.

Что именно будет на смене?

Детей ждут увлекательные и волшебные приключения, связанные с появлением загадочной шляпы. Опытные и заботливые вожатые вместе с ребятами разгадают головоломки, преодолеют испытания и совершат незабываемое путешествие по разным мирам, встречая забавных и необычных персонажей.

В лагере научат работать в команде и справляться с возникающими трудностями, чтобы стать более смелыми, ответственными и справедливыми.

Игры и задания в лагере / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Сколько стоит путевка и что в нее входит?

Стоимость путевки в "Орленок" на весеннюю смену – 13 800 руб.

В пакет предложения входит:

  • проживание в 3-4-местных номерах;
  • пятиразовое питание;
  • медицинская детская оздоровительная программа "Мой иммунитет" (осмотр врача-педиатра, посещение соляной пещеры, ароматерапия, прием фиточаев и кислородных коктейлей, оздоровительные прогулки на свежем воздухе);
  • досугово-познавательная программа от вожатых "Орленка" (тематическая программа смены, вечерние огоньки, песни).

Когда пройдет смена?

С 25 марта по 30 марта 2024 года.

Где находится лагерь?

Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а.

Какие документы нужны для заезда в лагерь?

Необходимый перечень:

  1. Свидетельство о рождении или паспорта ребенка (копия).
  2. Страховой полис ОМС ребенка с двух сторон (копия).
  3. СНИЛС ребенка (копия).
  4. Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма № 079/у) с указанием: диагноза, группы здоровья, физкультурной группы, наличия хронических заболеваний (вне обострения), обследования на гельминты (кал на я/глистов + соскоб на энтеробиоз).
  5. Сведения о прививках: карта профилактических прививок (форма № 063/у) или сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93) (копия).
  6. Справка об отсутствии кожных инфекционных заболеваний, педикулеза, контакта с инфекционными больными, в том числе COVID-19 в течение 21 дня (справка действительна три дня).
  7. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (приказ Минздрава РФ от 12.11.2021 № 1051Н) для получения первичной медико-санитарной помощи.
  8. Регистрационный лист ребенка.

При отсутствии сведений об обследовании на туберкулез в течение года (реакция Манту, Диаскинтест и др.) необходимо предоставить заключение фтизиатра о допуске ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления (постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" с изменениями на 11 февраля 2022 года п. 823, от 25.05.2022 № 16).

Лагерь не оказывает услуги детям с III, IV группой здоровья.

Дети в лагере "Орленок" / Фото: санаторий "Сосновый бор"

ДСОЛ "Орленок" оставляет за собой право проведения входного медицинского фильтра при заезде на территорию санатория "Сосновый бор" (измерение температуры тела, визуальный осмотр, осмотр зева). Лиц с симптомами любого инфекционного заболевания на территорию санатория не допустят.

Санаторий "Сосновый бор"
Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а
Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48
Ватсап: +79640861920
Sales@sb22.ru
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АО "Санаторий Сосновый бор"

дети отдых и развлечения

Комментарии 5

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ВВП

12:11:30 12-03-2024

Отличным вариантом может стать поездка в детский лагерь "Орленок", где в конце марта стартует смена "День. Улица. Фонарь… и Шляпа. Или старая сказка на новый лад". Это будет необычное и захватывающее приключение для детей, где им предстоит пройти через таинственные испытания и научиться работать в команде. Отдых в лагере подарит ребятам новые знания и умения, поможет завести друзей и получить массу положительных эмоций. ----Класс, только перед этим надо телефоны у всех отобрать, иначе в тик токе и просидят)))

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Гость

12:31:10 12-03-2024

6 дней почти 14 т.р. хохонихуху

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Гость

14:57:20 12-03-2024

Гость (12:31:10 12-03-2024) 6 дней почти 14 т.р. хохонихуху... А вы как думали? Летом 14 дней путевка 24-26 тр. В детском саду на месяц 2800, и то родители возмущаются.

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Элен без ребят

10:59:22 13-03-2024

Гость (12:31:10 12-03-2024) 6 дней почти 14 т.р. хохонихуху... а вы нахаляву хотели, да? разве 14000 это много за неделю? сами-то за сколько отдыхаете в этихваших Турциях и Сочах, м?

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Гость

17:34:45 12-03-2024

Ой, устали бедненькие. Переучились! С 10 лет на работы надо легкие отправлять. Харкоту пусть свою в школе оттирают. Книжки подклеивают. Цветы поливают. Не переломятся!

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