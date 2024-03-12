Чем занять детей на весенних каникулах?

Хороший вариант – отправить на увлекательную смену в лагерь "Орленок"

12 марта 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K6nZV

Дети в лагере "Орленок" / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Скоро наступят весенние школьные каникулы. И родители задумываются, как занять детей чем-то интересным и развивающим, чтобы оторвать их от экранов смартфонов. Отличным вариантом может стать поездка в детский лагерь "Орленок", где в конце марта стартует смена "День. Улица. Фонарь… и Шляпа. Или старая сказка на новый лад". Это будет необычное и захватывающее приключение для детей, где им предстоит пройти через таинственные испытания и научиться работать в команде. Отдых в лагере подарит ребятам новые знания и умения, поможет завести друзей и получить массу положительных эмоций.

Что именно будет на смене?

Детей ждут увлекательные и волшебные приключения, связанные с появлением загадочной шляпы. Опытные и заботливые вожатые вместе с ребятами разгадают головоломки, преодолеют испытания и совершат незабываемое путешествие по разным мирам, встречая забавных и необычных персонажей.

В лагере научат работать в команде и справляться с возникающими трудностями, чтобы стать более смелыми, ответственными и справедливыми.

Игры и задания в лагере / Фото: санаторий "Сосновый бор"

Сколько стоит путевка и что в нее входит?

Стоимость путевки в "Орленок" на весеннюю смену – 13 800 руб.

В пакет предложения входит:

проживание в 3-4-местных номерах;

пятиразовое питание;

медицинская детская оздоровительная программа "Мой иммунитет" (осмотр врача-педиатра, посещение соляной пещеры, ароматерапия, прием фиточаев и кислородных коктейлей, оздоровительные прогулки на свежем воздухе);

досугово-познавательная программа от вожатых "Орленка" (тематическая программа смены, вечерние огоньки, песни).

Когда пройдет смена?

С 25 марта по 30 марта 2024 года.

Где находится лагерь?

Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а.

Какие документы нужны для заезда в лагерь?

Необходимый перечень:

Свидетельство о рождении или паспорта ребенка (копия). Страховой полис ОМС ребенка с двух сторон (копия). СНИЛС ребенка (копия). Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию отдыха детей и их оздоровления (форма № 079/у) с указанием: диагноза, группы здоровья, физкультурной группы, наличия хронических заболеваний (вне обострения), обследования на гельминты (кал на я/глистов + соскоб на энтеробиоз). Сведения о прививках: карта профилактических прививок (форма № 063/у) или сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93) (копия). Справка об отсутствии кожных инфекционных заболеваний, педикулеза, контакта с инфекционными больными, в том числе COVID-19 в течение 21 дня (справка действительна три дня). Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство (приказ Минздрава РФ от 12.11.2021 № 1051Н) для получения первичной медико-санитарной помощи. Регистрационный лист ребенка.

При отсутствии сведений об обследовании на туберкулез в течение года (реакция Манту, Диаскинтест и др.) необходимо предоставить заключение фтизиатра о допуске ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления (постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" с изменениями на 11 февраля 2022 года п. 823, от 25.05.2022 № 16).



Лагерь не оказывает услуги детям с III, IV группой здоровья.

Дети в лагере "Орленок" / Фото: санаторий "Сосновый бор"

ДСОЛ "Орленок" оставляет за собой право проведения входного медицинского фильтра при заезде на территорию санатория "Сосновый бор" (измерение температуры тела, визуальный осмотр, осмотр зева). Лиц с симптомами любого инфекционного заболевания на территорию санатория не допустят.

Санаторий "Сосновый бор"

Адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а

Отдел продаж: +7 (3852) 22-38-48

Ватсап: +79640861920

Sales@sb22.ru

"Одноклассники"

"ВКонтакте"

АО "Санаторий Сосновый бор"

Реклама