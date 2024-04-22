Там дети не только отдохнут, но и в интересной форме познакомятся с практической областью применения компьютерных технологий

22 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KSY6U

Дети / Фото: Компьютерная академия "ТОП"

Хотите, чтобы это лето было для вашего ребенка увлекательным и полезным? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать? А еще чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и создавать собственные фильмы? Тогда летние компьютерные каникулы ­– это именно то, что нужно. Компьютерная академия "ТОП" открывает набор на очередной сезон летнего лагеря для школьников.

С какого возраста можно отправить ребенка в лагерь?

Детей принимают с 8 до 14 лет.

Чем именно они будут заниматься?

Опытные педагоги подготовили новую программу мастер-классов, чтобы каникулы стали познавательными, а главное – полезными.

Будет семь различных направлений:

Программирование и создание компьютерных игр на языке Python* и движках Construct 3* и Unity*. Ардуино и создание искусственного интеллекта. Игровой дизайн и создание сайтов. Анимация и мультипликация. 3Д-моделирование и 3Д-печать повышенной сложности. Бизнес-инкубатор с уклоном в ИТ-сферу. Виртуальная реальность.

Дети в лагере / Фото: Компьютерная академия "ТОП"

Никаких тягот учебного процесса не будет, вместо этого – полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Детей ждут комфортные, специально оборудованные аудитории. Все занятия проходят в легкой, игровой форме.

Ведь каникулы – это время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов. Летние компьютерные каникулы – это отдых с пользой и удовольствием.

Компьютерная академия "ТОП"

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

Сайт*Python ("Пайтон"); Construct ("Констракт"); Unity ("Юнити").

АКАДЕМИЯ ТОП АНО ДПО Обособленное подразделение

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