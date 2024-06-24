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Чем занять ребенка летом в городе? Компьютерная академия "Топ" приглашает в IT-клуб

Школьники проведут время интересно и весело, а главное – с пользой

24 июня 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8KAnNH

Дети. Информационные технологии / Фото: freepik
Дети. Информационные технологии / Фото: freepik

Хотите сделать летние каникулы вашего ребенка яркими, веселыми и полезными? Тогда почему бы не научить его создавать компьютерные игры, разрабатывать веб-сайты, проектировать и программировать роботов, снимать собственные фильмы. В этом вам поможет компьютерная академия "Топ", которая открывает набор на очередной сезон летнего IT-клуба (айти) для школьников от 7 до 14 лет.

Летний IT-клуб при академии – это не только увлекательный досуг, но и способ заинтересовать детей практической стороной использования компьютерных технологий. Педагоги создали для них интересную программу.

Детей ждут комфортные, специально оборудованные аудитории. Все занятия проходят в игровой форме.

Будут представлены различные направления:

  • программирование и создание компьютерных игр на языке Python* и движках Construct 3 и Unity*;
  • ардуино и создание искусственного интеллекта;
  • игровой дизайн и создание сайтов;
  • анимация и мультипликация;
  • 3Д-моделирование и 3Д-печать повышенной сложности;
  • бизнес-инкубатор с уклоном в ИТ-сферу;
  • виртуальная реальность.

В академии ребят ждут не учебные будни, а полноценный отдых с увлекательными занятиями и развлечениями. Ведь летние каникулы – это время открытий и развития талантов. А компьютерные каникулы с академией "Топ" ­– это отдых и развитие с удовольствием.

Компьютерная академия "Топ"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10* Python ("Пайтон"); Construct ("Констракт"); Unity ("Юнити")

АНО ДПО "Академия ТОП" филиал Академия ТОП Барнаул"

образование

Комментарии 2

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Мусик

09:51:18 24-06-2024

хорошо, кто ж спорит.
но хотелось бы сборы по стрелковке, самбо и альпподготовке.

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Гость

14:58:37 24-06-2024

Ну уж точно не этим. Спортом, хотя бы подвижными играми. Велик, ролики, скейт.

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