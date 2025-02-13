Чемальцы лидируют в рейтинге самых "качающих" и разговорчивых жителей Алтая

К такому выводу пришли аналитики МегаФона

13 февраля 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFGq7MgC

Смартфоны / Фото: пресс-служба МегаФона

Жители Чемала в Республике Алтай стали лидерами по интернет-активности. Это установили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в крупных селах региона, где проживает от двух до восьми тысяч человек.

В прошлом году чемальцы скачали около 36 Тб данных – этого объема достаточно, чтобы посмотреть 5,5 тыс. кинофильмов в хорошем качестве. Такой высокий трафик во многом обусловлен туристическим потоком, который наблюдают в селе практически круглогодично.

В тройку лидеров по интернет-активности также вошли Кош-Агач и Турочак, где объем трафика составил 24 и 22 Тб в месяц соответственно. Четвертую и пятую строку заняли Онгудай (21 Тб) и Улаган (19 Тб).

Алтайские села демонстрируют устойчивый рост мобильного трафика. Так, общий объем переданных данных в Чемале в прошлом году увеличился на 28%.

"Основная работа наших инженеров направлена на расширение сети и борьбу с перегрузками на ней. У республики есть специфика: большая часть населенных пунктов – это туристические локации. Алтай принимает тысячи отдыхающих, а это дополнительная нагрузка на сеть. Мы выполнили обширный пласт работ в крупных туристических селах – Майма, Чемал, Турочак, чтобы и жители, и гости региона без помех и прерываний могли использовать все возможные цифровые сервисы", – рассказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

И уточнила, что в малых поселениях с численностью около тысячи человек, например, как в Кебезене, оператор тоже обеспечил в 2024 году высококачественную связь.

Анализ МегаФона определил не только самые интернет-активные села, но и наиболее общительные. Оказалось, что жители Чемала активно используют всемирную сеть, а также много общаются по телефону. В 2024 году общее количество минут разговоров в Чемале эквивалентно шести годам непрерывного общения.

В число самых общительных населенных пунктов также вошли: Турочак, Акташ, Онгудай, Кош-Агач, Усть-Кокса.

ПАО "МегаФон"; ИНН 7812014560

Реклама