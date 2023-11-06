Чемпион Европы по боксу Никита Иванов открыл стрельбу в ресторане в Москве

В результате инцидента пострадали четыре человека — их госпитализировали

06 ноября 2023, 08:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 ноября, около ресторана на Шлюзовой набережной. В ходе конфликта Иванов устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали четыре человека – их госпитализировали. Погибших нет. Нарушителя задержали по горячим следам.

Известно, что в 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции. Кроме того, в 2021 году его привлекали к административной ответственности.