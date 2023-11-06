Чемпион Европы по боксу Никита Иванов открыл стрельбу в ресторане в Москве
В результате инцидента пострадали четыре человека — их госпитализировали
06 ноября 2023, 08:41, ИА Амител
Чемпион Европы по боксу Никита Иванов устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, в результате которой пострадали четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел вечером в воскресенье, 5 ноября, около ресторана на Шлюзовой набережной. В ходе конфликта Иванов устроил стрельбу из травматического пистолета. В результате инцидента пострадали четыре человека – их госпитализировали. Погибших нет. Нарушителя задержали по горячим следам.
Известно, что в 2020 году Иванов в поезде избил боксера Бассира Мирсиябова. В результате Мирсиябов был госпитализирован в тяжелом состоянии, Иванова задержали сотрудники полиции. Кроме того, в 2021 году его привлекали к административной ответственности.
08:55:22 06-11-2023
Сильнее чемпиона Европы по боксу только чемпион Европы по стрельбе ...
08:57:10 06-11-2023
Не сильно то он на свой бокс полагался раз ствол с собой таскал) да и в драке с 21-летним студентом МГУ не выглядел Халком, даже пару раз выхватил по роже от того)
11:13:15 06-11-2023
Гость (08:57:10 06-11-2023) Не сильно то он на свой бокс полагался раз ствол с собой тас... у них моральный кодекс же... нельзя боксировать вне ринга, а про пальбу там ничего не сказано.
11:18:08 06-11-2023
А что с тем боксёром избившим фельдшера в Яровом?
11:24:22 06-11-2023
Для профилактики таких случаев предлагаю разок пропустить сего бокосера через шредер. Что останется отдать его родившим. Остальным будет повод задуматься. А чемпион он или просто быдло - это дело второе. Сейчас куда не плюнь, везде чемпионы, герои, полковники с генералами и т.д. и т.п.
13:21:03 06-11-2023
Гость (11:24:22 06-11-2023) Для профилактики таких случаев предлагаю разок пропустить се... А полковники с генералами чем не угодили, и как они вообще оказались в одном контексте с пьяным боксером, устроившим пальбу?
22:02:46 06-11-2023
А генералы с полковниками тоже в сводках фигурируют частенько, в том числе в АК. Только преступления иного характера, но, тем не менее, тоже против людей.