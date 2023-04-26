Чемпион мира рассказал, после каких нагрузок у него "отключалось тело"

"Мозг работал, а пошевелить конечностями я не мог", – вспоминает спортсмен

26 апреля 2023, 09:45, ИА Амител

Чемпион мира и Европы по кикбоксингу Николай Кудинов рассказал в "Переговорке" на amic.ru о перегрузках, после которых у него "отключалось тело".

"В первый день у меня было два боя. Меня привезли в номер. Причём привезли в буквальном смысле: моё тело не функционировало. Мозг работал, а пошевелить конечностями я не мог – настолько я устал. У меня не было каких-то травм, но тело отключилось из-за перегрузки", – рассказывает спортсмен.Николай Кудинов – родом из Барнаула. В восемь лет он увлёкся фильмами с участием актёра Жан-Клода Ван Дамма. Особенно его впечатлила картина "Кикбоксёр". Тогда мальчик решил стать борцом. Но в секцию кикбоксинга попал только в 21 год, когда многие уже завершают спортивную карьеру. Совмещал тренировки с работой на барнаульском заводе. Несмотря на все сложности, а может быть, благодаря им, Кудинов стал чемпионом мира и Европы. Интервью со спортсменом можете почитать в материале "Кикбоксёр. История чемпиона мира из Барнаула, выросшего на боевиках с Ван Даммом".

А 27 апреля на amic.ru смотрите полную версию "Переговорки" с чемпионом. Ведущий Александр Михельсон узнал, сложно ли было начинать заниматься кикбоксингом в столь позднем возрасте и почему Николай не стал продолжать спортивную карьеру в Барнауле.