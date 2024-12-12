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Чемпионат мира по футболу в 2030 году пройдет на трех материках

Матчи проведут шесть стран

12 декабря 2024, 14:50, ИА Амител

Фото: Shai Pal / unsplash.com
Фото: Shai Pal / unsplash.com

Чемпионат мира по футболу 2030 года примут на трех континентах в шести странах, пишет "Чемпионат" со ссылкой на объявление ФИФА.

Соревнования пройдут в Африке, Евразии и Южной Америке.

Большинство матчей примут Марокко, Португалия и Испания. Еще три игры проведут в Уругвае, Аргентине и Парагвае.

Матч открытия при этом состоится в Уругвае. Это символично тем, что в 2030 году исполнится 100 лет с момента проведения первого чемпионата мира в истории, который как раз прошел в этой стране.

Спорт Футбол

Комментарии 3

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Гость

15:06:37 12-12-2024

в 2030 году пройдет на трех материках --- ну если все будет хорошо

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Гость

15:11:35 12-12-2024

Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...

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Бартоломео

15:54:46 12-12-2024

Гость (15:11:35 12-12-2024) Я чувствую себя чужим на этом празднике жизни...... Можно сходить улиток поесть в , " Новый деликатес. Создательница раковарни "Где раки" открыла улиточную экоферму " ... Потом дождевых червей . Вот и будет праздник. Хе-хе, блин.

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