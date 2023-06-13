Чемпионат по прыжкам на скакалке прошел в Барнауле

В турнире участвовали подростки от 14 до 17 лет

13 июня 2023, 17:30, ИА Амител

В Барнауле прошли соревнования по роуп скиппингу (спортивная скакалка) среди юношей и девушек 14-17 лет. Турнир состоялся 9 июня в рамках гранта губернатора Алтайского края.

Почетным гостем и главным судьей соревнований стала Евгения Барановская из города Томска. Лучших выявляли по трем дисциплинам: скорость (прыжки на двух ногах), скорость (спринт, бег через скакалку) и командный зачет (скорость, прыжки на двух ногах).

Также в рамках турнира прошел мастер-класс и практический семинар, консультации с ведущими специалистами, судьями роуп скиппинга для участников и руководителей спортивных объединений. Победители были награждены медалями, дипломами, кубками и памятными подарками.

Соревнования проводили региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Союз роуп скиппинга Алтайского края" совместно с МБУ ДО "Центр развития творчества и спорта" и Министерством спорта Алтайского края.