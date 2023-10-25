Чемпионку мира по биатлону задержали по подозрению в мошенничестве

Несколько часов Жюли Симон провела на допросе

25 октября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Обладательницу Кубка мира по биатлону Жюли Симон задержали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает Sports.ru.

Несколько часов Симон провела в полицейском участке в Альбервиле, после чего ее отпустили.

Адвокат спортсменки рассказал, что в рамках текущего дела это абсолютно нормальная процедура. Он также добавил, что Симон доказывала свою невиновность, что собирается делать и дальше.

По словам юриста, сейчас биатлонистка планирует сосредоточиться на старте нового сезона и подготовке к нему.