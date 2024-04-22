Череп древнего животного нашли алтайские рыбаки
Предположительно, это первобытный бизон
22 апреля 2024, 11:20, ИА Амител
Рыбаки нашли череп древнего животного в Поспелихинском районе Алтайского края, сообщает местная газета "Новый путь".
По информации издания, находку два рыболова сделали на берегу реки Поперечной в поселке Гавриловском. Мужчины опубликовали снимок в мессенджере, а местная учительница и член Русского географического общества Анастасия Нижник определила, что это – древний бизон. Специалисты из Барнаула и Челябинска также подтвердили это предположение.
Тем не менее для окончательного вердикта ученым необходимо провести исследование в лаборатории.
Первобытный бизон – огромный древний бык массой свыше двух тонн, покрытый густой шерстью. Это был типичный обитатель холодных степей Ледниковой эпохи, который жил на тундростепных и степных равнинах Евразии и Северной Америки.
Около 10 тысяч лет назад с приходом потепления бизоны начали вымирать и со временем исчезли. Из ныне живущих видов ближайшими родственниками первобытных бизонов являются американские бизоны и европейские зубры.
11:28:33 22-04-2024
Хороший трофей!
11:40:15 22-04-2024
не таким уж большим кажется, если честно)
08:58:38 23-04-2024
Повесить над входом в гараж
09:19:54 23-04-2024
Череп древнего животного в нашем климате давно сгнил.
16:07:48 23-04-2024
Даже бизоны и те не выжили у нас.