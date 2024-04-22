Череп древнего животного нашли алтайские рыбаки

Предположительно, это первобытный бизон

22 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Череп древнего бизона / Фото: газета "Новый путь"

Рыбаки нашли череп древнего животного в Поспелихинском районе Алтайского края, сообщает местная газета "Новый путь".

По информации издания, находку два рыболова сделали на берегу реки Поперечной в поселке Гавриловском. Мужчины опубликовали снимок в мессенджере, а местная учительница и член Русского географического общества Анастасия Нижник определила, что это – древний бизон. Специалисты из Барнаула и Челябинска также подтвердили это предположение.

Тем не менее для окончательного вердикта ученым необходимо провести исследование в лаборатории.

Череп древнего бизона / Фото: газета "Новый путь"

Первобытный бизон – огромный древний бык массой свыше двух тонн, покрытый густой шерстью. Это был типичный обитатель холодных степей Ледниковой эпохи, который жил на тундростепных и степных равнинах Евразии и Северной Америки.

Около 10 тысяч лет назад с приходом потепления бизоны начали вымирать и со временем исчезли. Из ныне живущих видов ближайшими родственниками первобытных бизонов являются американские бизоны и европейские зубры.