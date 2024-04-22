НОВОСТИНаука и образование

Череп древнего животного нашли алтайские рыбаки

Предположительно, это первобытный бизон

22 апреля 2024, 11:20, ИА Амител

Череп древнего бизона / Фото: газета "Новый путь"
Череп древнего бизона / Фото: газета "Новый путь"

Рыбаки нашли череп древнего животного в Поспелихинском районе Алтайского края, сообщает местная газета "Новый путь".

По информации издания, находку два рыболова сделали на берегу реки Поперечной в поселке Гавриловском. Мужчины опубликовали снимок в мессенджере, а местная учительница и член Русского географического общества Анастасия Нижник определила, что это – древний бизон. Специалисты из Барнаула и Челябинска также подтвердили это предположение.

Тем не менее для окончательного вердикта ученым необходимо провести исследование в лаборатории.

Череп древнего бизона / Фото: газета "Новый путь"

Первобытный бизон – огромный древний бык массой свыше двух тонн, покрытый густой шерстью. Это был типичный обитатель холодных степей Ледниковой эпохи, который жил на тундростепных и степных равнинах Евразии и Северной Америки.

Около 10 тысяч лет назад с приходом потепления бизоны начали вымирать и со временем исчезли. Из ныне живущих видов ближайшими родственниками первобытных бизонов являются американские бизоны и европейские зубры.

Алтайский край Археология

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

11:28:33 22-04-2024

Хороший трофей!

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:40:15 22-04-2024

не таким уж большим кажется, если честно)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:38 23-04-2024

Повесить над входом в гараж

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:54 23-04-2024

Череп древнего животного в нашем климате давно сгнил.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

16:07:48 23-04-2024

Даже бизоны и те не выжили у нас.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров