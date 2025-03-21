Через 10 дней завершат прием заявок на стипендию депутата Госдумы для алтайских школьников

Конкурс инициировал глава алтайских социалистов Александр Терентьев, чтобы поддержать хорошистов и отличников региона из малообеспеченных семей

21 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Ученик / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайское отделение партии "Справедливая Россия – За правду" продолжает оказывать поддержку одаренным учащимся региона из малообеспеченных семей. В январе партийцы объявили о старте конкурса на именную стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева. Его реализуют ежегодно с 2010 года. До окончания приема заявок остается буквально десять дней (до 31 марта 2025 года).

Кто может поучаствовать в конкурсе?

Побороться за стипендию могут школьники, которые:

обучаются в 5–10 классах школ городов и районов Алтайского края;

в 2023–2024 учебном году и в первом полугодии 2024–2025 года учились на "хорошо" и "отлично";

участвуют в спортивной жизни школы, имеют награды и достижения;

проявляют примерное поведение.

Победителей определят в двух категориях:

учащиеся 5–7 классов;

учащиеся 8–10 классов.

В каждой выберут по десять стипендиатов, которые будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 3448 рублей в течение учебного года 2025–2026.

Как подать заявку?

Для участия необходимо собрать пакет документов в соответствии с положением о конкурсе и прислать его по почте или принести лично до 31 марта 2025 года по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202.

Когда и где узнать результаты?

Имена стипендиатов объявят не позднее 30 апреля 2025 года. Информацию разместят на официальном сайте реготделения партии.

Если остались вопросы, можно обратиться по телефону: +7 (3852) 50-17-25.