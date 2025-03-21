Через 10 дней завершат прием заявок на стипендию депутата Госдумы для алтайских школьников
Конкурс инициировал глава алтайских социалистов Александр Терентьев, чтобы поддержать хорошистов и отличников региона из малообеспеченных семей
21 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Алтайское отделение партии "Справедливая Россия – За правду" продолжает оказывать поддержку одаренным учащимся региона из малообеспеченных семей. В январе партийцы объявили о старте конкурса на именную стипендию депутата Госдумы Александра Терентьева. Его реализуют ежегодно с 2010 года. До окончания приема заявок остается буквально десять дней (до 31 марта 2025 года).
Кто может поучаствовать в конкурсе?
Побороться за стипендию могут школьники, которые:
- обучаются в 5–10 классах школ городов и районов Алтайского края;
- в 2023–2024 учебном году и в первом полугодии 2024–2025 года учились на "хорошо" и "отлично";
- участвуют в спортивной жизни школы, имеют награды и достижения;
- проявляют примерное поведение.
Победителей определят в двух категориях:
- учащиеся 5–7 классов;
- учащиеся 8–10 классов.
В каждой выберут по десять стипендиатов, которые будут получать ежемесячное денежное вознаграждение в размере 3448 рублей в течение учебного года 2025–2026.
Как подать заявку?
Для участия необходимо собрать пакет документов в соответствии с положением о конкурсе и прислать его по почте или принести лично до 31 марта 2025 года по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202.
Когда и где узнать результаты?
Имена стипендиатов объявят не позднее 30 апреля 2025 года. Информацию разместят на официальном сайте реготделения партии.
Если остались вопросы, можно обратиться по телефону: +7 (3852) 50-17-25.
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