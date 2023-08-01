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Черная пантера и персидский леопард: в Барнаул приехал цирк шапито с грандиозным шоу

Рассказываем, где и когда пройдет представление и какую программу подготовили для зрителей

01 августа 2023, 12:18, ИА Амител LjN8KC2Zx

Цирк. Выступление леопарда / Фото: предоставлено организаторами
Цирк. Выступление леопарда / Фото: предоставлено организаторами

Куда сходить с ребенком в Барнауле, чтобы можно было не только интересно провести время, но и получить много незабываемых эмоций? Например, в цирк. В город приехал один из лучших передвижных цирков шапито страны с грандиозным шоу международного уровня. Так что весело будет всем: и взрослым, и детям.

Программа мероприятия

Для взрослых и юных зрителей артисты цирка подготовили насыщенную программу:

  • шоу огромных роботов-трансформеров;
  • выступление воздушных гимнастов международного уровня;
  • выступление иллюзионистов;
  • номера от зеркальных людей и ходулистов;
  • выступление веселого клоуна Славика;
  • звездное шоу пародий "Цирк со звездами".

А еще гости смогут насладиться зрелищным выступлением летающей черной пантеры под куполом цирка, персидским леопардом в огненном кольце, увидеть аттракцион из пяти арабских верблюдов и аргентинских попугаев Ара.

Грандиозная акция

При покупке билетов от одной тысячи рублей с 5 до 17 августа 2023 года (включительно) дети до 13 лет (включительно) посещают представление бесплатно в сопровождении взрослых.

При этом ребенку и взрослому предоставляют два отдельных места рядом.

Главное условие: воспользовавшись акционным предложением, один взрослый может провести на представление одного ребенка (1 взрослый – 1 ребенок, 2 взрослых – 2 ребенка).

При покупке билетов на сайте circus-crocus.ru необходимо выбрать четное количество билетов и ввести промокод "ЦИРК", программа автоматически пересчитает сумму.

Не пропусти выгодную акцию в своем городе.

Все вопросы по телефону: +7-913-602-25-81, 8-914-657-71-60.
Представление можно посетить: с 12 августа по 3 сентября 2023 года у ГМ "Лента" , ул. Власихинская, 67.

ООО "Калейдоскоп"; Юр. адрес: 644043 Россия , Омская область, г. Омск, ул. Яковлева, д. 143, кв. 36, ОРГН 1065503060480.

Возрастная категория 0+

Расписание выступлений / Фото: предоставлено организаторами

Комментарии 8

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Гость

13:59:22 01-08-2023

Надо уже завязывать с этими цирками с животными. Тем более с высшими млекопитающими хищниками. Дрессируйте себе подобных макак резус, баранов и ишаков, а дрессировка кошачьих- это жёсткое и жестокое насилие над зверем.

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Элен без ребят

07:05:01 02-08-2023

Гость (13:59:22 01-08-2023) Надо уже завязывать с этими цирками с животными. Тем более с... скажите, вам жалко только кошек, а обезьян (собачек, слонов, медведей...) нет?

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Гость

11:59:47 02-08-2023

Элен без ребят (07:05:01 02-08-2023) скажите, вам жалко только кошек, а обезьян (собачек, слонов,... В системе ценностей у кошачьих нет понятия "подчинения", в отличие от всех иных перечисленных. И очень немногие кошачьи готовы за лакомство что-то делать. Так что их жёстко подчиняют и держат в страхе всю их жизнь. Как правило, недолгую.

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Гость

13:15:27 02-08-2023

Гость (13:59:22 01-08-2023) Надо уже завязывать с этими цирками с животными. Тем более с... Поддерживаю. В мире есть более цивилизованные страны, где уже давно отказались от цирков.

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гость

15:48:24 01-08-2023

Гость (13:59:22 01-08-2023) Надо уже завязывать с этими цирками с животными. Тем более с... да и трансформеров у нас запретили

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Гость

17:26:05 01-08-2023

Запретить бы цирки с животными. Это издевательство, а также опасность, как для зрителей, так и для дрессировщиков.

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Элен без ребят

07:11:00 02-08-2023

передвижной цирк с животными- это полная дичь, с которой нужно что- то решать. хочется зрелищ? наслаждайтесь клоунами и гимнастами.

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Гость

12:15:28 02-08-2023

наслаждайтесь клоунами и гимнастами. ---------- Лучше гимнастками)))))))

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