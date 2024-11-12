"Черная пятница" целый месяц. ТРЦ "Европа" дает скидки до 70% весь ноябрь

Акция распространяется на косметику, обувь, одежду и другие товары

12 ноября 2024, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KVtAX

Сертификаты в отделы магазинов / Фото: ТРЦ "Европа"

В ноябре 2024 года ТРЦ "Европа", один из старейших торгово-развлекательных центров Барнаула, радует своих посетителей не просто "Черной пятницей", а целым месяцем выгодных предложений. Это отличная возможность обновить гардероб и побаловать себя покупками, экономя при этом семейный бюджет.

Итак, выгодно купить товары можно в:

"Ив Роше" – скидка 30% при покупке двух и более продуктов для волос, лица, тела, макияжа и флаконов парфюмерии;

скидка 30% при покупке двух и более продуктов для волос, лица, тела, макияжа и флаконов парфюмерии; "Монро" – 1+1=3 на все, а также демисезонная распродажа со скидками до 50%;

1+1=3 на все, а также демисезонная распродажа со скидками до 50%; Marco Tozzi* – зимняя коллекция со скидкой до 70%, скидка 20% при покупке от двух пар обуви в одном чеке;

зимняя коллекция со скидкой до 70%, скидка 20% при покупке от двух пар обуви в одном чеке; салоне часов "Секунда" – скидка 30% на часы Slazenger, Daniel Klein, Romanson*;

скидка 30% на часы Slazenger, Daniel Klein, Romanson*; Love Paris* – с 5 по 15 ноября два шифоновых платья по цене одного, а с 15 по 25 ноября в подарок к брючному костюму – шифоновый топ;

с 5 по 15 ноября два шифоновых платья по цене одного, а с 15 по 25 ноября в подарок к брючному костюму – шифоновый топ; Parfumer Atelier, Selective, Rafam* – с 12 по 17 ноября скидка 20% на ароматы от 30 мл;

с 12 по 17 ноября скидка 20% на ароматы от 30 мл; "Дрема" – с 16 по 17 ноября скидка 20% на трикотажные изделия, с 23 по 30 ноября – 15% на весь ассортимент;

с 16 по 17 ноября скидка 20% на трикотажные изделия, с 23 по 30 ноября – 15% на весь ассортимент; Minidino* – с 25 ноября по 2 декабря скидка на коллекции до 50%;

с 25 ноября по 2 декабря скидка на коллекции до 50%; "Милавица" – с 29 ноября по 1 декабря скидка 20% на классические коллекции нижнего белья.

А в "Европе-Боулинг" пройдет "Утренняя зарядка": скидка 50% на боулинг с 10:00 до 12:00 с понедельника по среду (в четверг – с 11:00 до 12:00), кроме праздничных дней и периода каникул школьников. Предложение действительно при названии кодового слова, указанного на сайте.

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* Marco Tozzi ("Марко Тоцци"); Love Paris ("Лав Приж"); Parfumer Atelier ("Парфюмер Ателье"); Selective ("Селектив"); Rafam ("Рафам"); Minidino ("Минидино"), Slazenger ("Слезенгер"); Daniel Klein ("Даниель Клейн"); Romanson ("Романсон")

ООО "Экватор"

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