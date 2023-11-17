Черная пятница: клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55%

Акционный комплект также включает оплату услуг связи на три месяца и страховку

17 ноября 2023, 13:14, ИА Амител erid: LjN8KPoGP

Девушка со смартфоном / Фото: freepik.com

Российский оператор мобильной связи Tele2* запускает выгодное предложение к Чёрной пятнице. Клиенты могут купить популярные и качественные смартфоны Xiaomi* и Infinix* меньше чем за полцены в комплекте со страховкой и тремя месяцами связи. Предложение доступно новым клиентам во всех точках продаж Tele2 и актуально до 4 декабря 2023 года.

Какие смартфоны можно купить по акции?

Скидка 55% распространяется на две модели Infinix:

Infinix HOT 30i 8/128G*;

Infinix HOT 30 8/128Gb*.

Также можно приобрести три модели Xiaomi:

Xiaomi Redmi 10C 4/64Gb*;

Xiaomi Redmi Note 10S 128Gb*;

Xiaomi Redmi Note 10S 64Gb.

На остальные устройства в рамках акции действует скидка до 40%.

На что распространяется страховка?

Страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Она будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Смартфон / Фото: Tele2

Акционный комплект также включает оплату услуг связи на три месяца и мультиподписку Mixx* со 100%-й скидкой на тот же период. Miхх позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также дает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru*. При покупке по спецпредложению онлайн-страховка и SIM*-карта с услугами связи за три месяца добавятся в корзину автоматически. Все товары и услуги оплачиваются комплектом в одном чеке. При покупке в салоне надо просто сообщить консультанту о желании приобрести смартфон по акции "Черный – к выгоде". Подробная информация об условиях доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте.

Новые клиенты, которые подключаются в рамках акции, могут оценить преимущества пользования услугами оператора: возможность перенести в Tele2 остатки минут и гигабайтов от прошлого оператора, несгорающие пакеты услуг, которые легко менять на бонусы или продавать на "Маркете", заморозка цены до конца 2024 года.

*Tele2 ("Теле2"); Xiaomi ("Ксяоми"); Infinix ("Инфиникс"); HOT 30i 8/128G ("ХОТ 30ай 8/128Джи"); Gb ("Джиби"); Redmi 10C 4/64Gb ("Редми 10Си 4/64Джиби"); Note 10S 128Gb ("Нот 10Эс 128Джиби"); Mixx ("Микс"); tele2.ru ("теле2.ру"); SIM ("СИМ").

Tele2

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