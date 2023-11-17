Черная пятница: клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55%
Акционный комплект также включает оплату услуг связи на три месяца и страховку
17 ноября 2023, 13:14, ИА Амител erid: LjN8KPoGP
Российский оператор мобильной связи Tele2* запускает выгодное предложение к Чёрной пятнице. Клиенты могут купить популярные и качественные смартфоны Xiaomi* и Infinix* меньше чем за полцены в комплекте со страховкой и тремя месяцами связи. Предложение доступно новым клиентам во всех точках продаж Tele2 и актуально до 4 декабря 2023 года.
Какие смартфоны можно купить по акции?
Скидка 55% распространяется на две модели Infinix:
- Infinix HOT 30i 8/128G*;
- Infinix HOT 30 8/128Gb*.
Также можно приобрести три модели Xiaomi:
- Xiaomi Redmi 10C 4/64Gb*;
- Xiaomi Redmi Note 10S 128Gb*;
- Xiaomi Redmi Note 10S 64Gb.
На остальные устройства в рамках акции действует скидка до 40%.
На что распространяется страховка?
Страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Она будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.
Акционный комплект также включает оплату услуг связи на три месяца и мультиподписку Mixx* со 100%-й скидкой на тот же период. Miхх позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также дает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.
Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru*. При покупке по спецпредложению онлайн-страховка и SIM*-карта с услугами связи за три месяца добавятся в корзину автоматически. Все товары и услуги оплачиваются комплектом в одном чеке. При покупке в салоне надо просто сообщить консультанту о желании приобрести смартфон по акции "Черный – к выгоде". Подробная информация об условиях доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте.
Новые клиенты, которые подключаются в рамках акции, могут оценить преимущества пользования услугами оператора: возможность перенести в Tele2 остатки минут и гигабайтов от прошлого оператора, несгорающие пакеты услуг, которые легко менять на бонусы или продавать на "Маркете", заморозка цены до конца 2024 года.
*Tele2 ("Теле2"); Xiaomi ("Ксяоми"); Infinix ("Инфиникс"); HOT 30i 8/128G ("ХОТ 30ай 8/128Джи"); Gb ("Джиби"); Redmi 10C 4/64Gb ("Редми 10Си 4/64Джиби"); Note 10S 128Gb ("Нот 10Эс 128Джиби"); Mixx ("Микс"); tele2.ru ("теле2.ру"); SIM ("СИМ").Реклама
16:23:19 17-11-2023
Что такое Infinix ?
19:15:40 17-11-2023
Инфиникс Хот 30 8/128 без акции стоит у них на сайте 10 500 руб. По акции с 50% скидкой - 9 422,50. Попутно прилипаешь на ненужную СИМ карту с тарифом за 1400 руб. и страховку за 3077 руб. Может хватит все-таки людей за идиотов держать, впихивать не нужные им услуги и тарифы. Будьте честными если хотите сделать скидку, то просто сделайте ее без всяких НО и пр. экивоков. Может тогда уровень доверия и лояльности к вам будет гораздо выше.
22:48:53 18-11-2023
Xiaomi и Infinix со скидкой 55%.. А что,среди населения есть еще кто-то, кто верит этому бреду?