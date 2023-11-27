Черная пятница в билайне: открой время удивительных скидок на смартфоны и связь

Воспользоваться скидками можно в офисах продаж и интернет-магазине

27 ноября 2023, 17:00, ИА Амител erid: LatgBk6Ce

Смартфоны и аксессуары / Фото: билайн

Не упустите свой шанс на выгодные покупки в преддверии праздников – в билайне до 30 ноября 2023 года идет Черная пятница. Клиенты компании могут приобрести смартфоны с выгодой до 35 тыс. рублей в комплекте с опцией "Рубли на связь по акции" и аксессуаром, а также воспользоваться скидками на широкий ассортимент устройств в офисах продаж и интернет-магазине.

В акции участвуют товары от известных брендов, таких как:

Samsung*;

Infinix*;

Tecno*;

Xiaomi*;

JBL*;

Pocо* и др.

Черная пятница от билайна – это разнообразие выбора смартфонов и планшетов, беспроводных наушников, чехлов, защитных стекол и устройств для умного дома.

Полный список товаров, услуг, устройств и аксессуаров доступен по ссылке . Здесь можно найти подписку на сервис билайн ТВ со скидкой 60% в рамках предложения "Попкорн".

Как воспользоваться специальным предложением?

Зайти в интернет-магазин билайна и изучить скидки на различные гаджеты и аксессуары;

выбрать понравившиеся товары и добавить их в корзину, скидка применится автоматически;

наслаждаться покупками и новыми возможностями, которые они принесут.

Акцию проводят до 30.11.2023 г. на территории РФ, где есть покрытие сети билайна, в собственных офисах продаж и обслуживания и до 26.11.2023 г. в интернет-магазине. Полные условия и другие подробности акции доступны по ссылке .

Порадуйте себя и своих близких выгодными покупками вместе с билайном.

* Samsung ("Самсунг"); Infinix ("Инфиникс"); Tecno ("Техно"); Xiaomi ("Ксяоми"); JBL ("ДжиБиЭл"); Pocо ("Поко")

** Организатор акции: ПАО "ВымпелКом". РФ, 127083, Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Акция действует на территории РФ, кроме Республики Крым и г. Севастополя.

ПАО "ВымпелКом". Подробнее на сайте: www.beeline.ru

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