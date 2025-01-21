Черное море могут переименовать в Русское

Депутат, предложивший инициативу, сослался на "Повесть временных лет"

21 января 2025, 22:30, ИА Амител

Море / Фото: pxhere.com/ru/photo/137972

В Саратовской областной Думе предложили переименовать Черное море в Русское. Об этом сообщает Mash.

Инициатором стал депутат Денис Буланов. Он сослался на "Повесть временных лет".

"В XIV-XVI веках Черное море (или Понтийское) называли Русским. Давайте уважать историю и возвращаться к корням", – сказал депутат.

Соответствующий документ уже направили в Федеральную службу госрегистрации и картографии.

Если предложение примут, Черное море станет Русским на всех картах и в новых учебниках.