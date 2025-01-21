Черное море могут переименовать в Русское
Депутат, предложивший инициативу, сослался на "Повесть временных лет"
21 января 2025, 22:30, ИА Амител
Море / Фото: pxhere.com/ru/photo/137972
В Саратовской областной Думе предложили переименовать Черное море в Русское. Об этом сообщает Mash.
Инициатором стал депутат Денис Буланов. Он сослался на "Повесть временных лет".
"В XIV-XVI веках Черное море (или Понтийское) называли Русским. Давайте уважать историю и возвращаться к корням", – сказал депутат.
Соответствующий документ уже направили в Федеральную службу госрегистрации и картографии.
Если предложение примут, Черное море станет Русским на всех картах и в новых учебниках.
22:33:12 21-01-2025
Наш ответ Трампу на решение переименовать Мексиканский залив в Американский!)))
22:51:20 21-01-2025
Прав был Кузьмич, про землю Русскую.
Может даже больше чем на сто лет
00:06:28 22-01-2025
Очередная маниловщина (мечтания от нечего делать?), ибо Чёрное море - не сугубо внутренняя акватория РФ, целиком ей принадлежащая! Что совладельцы скажут (другие омываемые им страны): согласятся ли с переименованием и признают ли оное (вместе с остальными государствами мира)?
00:52:27 22-01-2025
А "Новосибирское водохранилище" можно переименовать в "Русское Кладбище"?
А "Чебоксарское море" во что переименовать?
Депутат Денис Буланов - идиот.
06:48:01 22-01-2025
и чем данная особь отличается от укров, которые энто море выкопали?
07:22:40 22-01-2025
А как назвать человека, который в 2025 году продолжает нести чушь с дебилятника про выкопанное море?
07:42:19 22-01-2025
"Повесть временных лет" написана явно не кремлевскими пропагандистами и летописец монах Киево-Печерского монастыря про историю того времени знал явно больше, чем некоторые жертвы ЕГЭ и пробандеровских зомбосайтов, отписавшиеся здесь по этому историческому источнику
08:36:37 22-01-2025
Гость (07:42:19 22-01-2025) "Повесть временных лет" написана явно не кремлевскими пропаг... О как?! Опять бандеровцы кругом? Т.е. бред по мотивам нарратива насаждаемого нашей пропагандой , это нормально? Ну уж если следовать логике "исторической справедливости", то переименовывать только в "Понт Эвксинский". Без вариантов.))
10:21:48 22-01-2025
Гость (08:36:37 22-01-2025) О как?! Опять бандеровцы кругом? Т.е. бред по мотивам нарра... насаждаемого нашей пропагандой --- ага, летописец Киево-Печерского монастыря, наш пропагандист
10:44:15 22-01-2025
Гость (10:21:48 22-01-2025) насаждаемого нашей пропагандой --- ага, летописец Киево-Пече... Понт Эвксинский- древнегреческое название- старше "Повести временных лет" более, чем на 1000 лет. Так , что Исторически " Русское море" ну никак не канает))
12:12:52 22-01-2025
Гость (10:44:15 22-01-2025) Понт Эвксинский- древнегреческое название- старше "Повести в... древнегреческое --- так и Стамбул это Константинопль, но древние греки пролетели. А в США индейцы пролетели
12:18:35 22-01-2025
Гость (10:44:15 22-01-2025) Понт Эвксинский- древнегреческое название- старше "Повести в... Исторически " Русское море" ну никак не канает --- так тогда и "Черное" не канает. И Стамбул не канает. А раз Константинопль стал Стамбулом, значит древние греки пролетают. Как и с морем
08:15:19 22-01-2025
Еще один популист в ряду всяких там Милоновых и прочих депутатов недоумков.
08:31:33 22-01-2025
Гость (08:15:19 22-01-2025) Еще один популист в ряду всяких там Милоновых и прочих депут... Еще один популист --- походу монах Киево-Печерского монастыря уже тогда симпатизировал депутатам Единой России, уже почти тысячу лет назад написал то, что этот депутат сейчас озвучил. Хорошо тут на амике есть спецы, натыкали носом депутата вместе с летописцом
10:07:21 22-01-2025
Может лучше в Мазутное море переименовать?
11:44:46 22-01-2025
МП (10:07:21 22-01-2025) Может лучше в Мазутное море переименовать?... Это точно
10:08:40 22-01-2025
а я не против.
и вдогонку: "Северный ледовитый" - долгое название, я бы просто назвал - "Русский океан".
11:43:23 22-01-2025
А давайте депутаты будут нормальными делами заниматься, житейскими
13:33:37 22-01-2025
Гость (11:43:23 22-01-2025) А давайте депутаты будут нормальными делами заниматься, жите... Вы предлагаете им заниматься тем, чем занимаются коты в часы досуга?