"Черное небо" сохраняется. О погоде в Алтайском крае днем 24 января

День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман

24 января 2024, 06:01, ИА Амител

Утро, снег, ели / Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 января. Согласно прогнозу синоптиков регионального Гидрометцентра, местами будет теплее – от -4 до -9 градусов.

День пройдет без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -10 до -12 градусов. Без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Отметим, что и в Барнауле, и в Бийске продолжает действовать режим "черного неба". В городах сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе первой степени опасности.