Черноморский шторм движется в сторону Казахстана и Алтайского края
Почти на всей территории соседней республики объявлено штормовое предупреждение
30 ноября 2023, 20:29, ИА Амител
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Циклон из Черного моря движется в сторону граничащих с Западной Сибирью районов Казахстана. Как сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz, почти на всей территории республики объявлено штормовое предупреждение.
Так, на 30 ноября в Казахстане прогнозировали туманы, гололед, в северных регионах – порывы ветра до 23-28 м/с. Кроме того, синоптики не исключали низовую метель – пургу.
При этом в Алтайском крае в ближайшие три дня погода сюрпризов не преподнесет. Однако 3 декабря, когда по краю потеплеет до +6 градусов, порывы ветра могут достигать 22 м/с.
07:19:23 01-12-2023
Сюрпризов не принесет.. А дождь? Не сюрприз для декабря?
09:14:46 01-12-2023
У природы нет плохой погоды.значит так надо и хорошо что человек не вмешивается.бывало и на новый год дождь шел и 15 октября сугробы были.разнообразие это хорошо