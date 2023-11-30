Черноморский шторм движется в сторону Казахстана и Алтайского края

Почти на всей территории соседней республики объявлено штормовое предупреждение

30 ноября 2023, 20:29, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Циклон из Черного моря движется в сторону граничащих с Западной Сибирью районов Казахстана. Как сообщает казахстанское издание Tengrinews.kz, почти на всей территории республики объявлено штормовое предупреждение.

Так, на 30 ноября в Казахстане прогнозировали туманы, гололед, в северных регионах – порывы ветра до 23-28 м/с. Кроме того, синоптики не исключали низовую метель – пургу.

При этом в Алтайском крае в ближайшие три дня погода сюрпризов не преподнесет. Однако 3 декабря, когда по краю потеплеет до +6 градусов, порывы ветра могут достигать 22 м/с.