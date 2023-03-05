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Чёрные, белые, красные. Как выглядят новые кварталы Барнаула

Фотозаметки с "галёрки" столицы Алтайского края

05 марта 2023, 08:05, ИА Амител

Фото: Марина Оськина, Мария Карташова

Барнаульцы, которые нечасто бывают в Индустриальном районе, уже скоро могут потеряться в появившихся там за последние годы новостройках. Особенно изменились территории возле Павловского тракта. Там, где раньше были бескрайние поля, теперь огромные жилые комплексы. 

Мы прогулялись по кварталам в улицах Солнечная Поляна и Павловский тракт и запечатлели новый Барнаул. 

Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 9

  • Всё бы ничего, если бы не недавнее землетрясение в Турции, разрушевшее там весь "элитарный" новострой. И память, как сломя голову кто в чём выбегали из домов в Барнауле 20 лет назад во время землетрясения. Опять же, в ютьюбе полным-полно роликов, как как факел горят "элитарные" высотки с утеплителем, не оставляя никаких шансов "элитарным" жильцам. Да и без пожаров утеплитель летом на жаре воняет канцергенным фенолом, отравляя воздух в "элитарных" человейниках, построенных по турецким образцам в стиле "а-ля у нас тут анталия". Впрочем, воняет канцерогенным фенолом в новострое буквально всё. Даже детские площадки во дворах с фенольной резиной вместо натуральной травы. Поэтому мне и моей семье такого даром не надо! Жизнь и здоровье дороже!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Толщина стены (ж/бетона) 160мм- и 16 этажей разве это устойчивый дом? Пускай даже и красивый , но увы не безопасный.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, "как как факел"... Безграмотность! Можно же написать "где факелом горят", а не дважды какать. Да и КАНЦЕРОГЕН, а не канцерген. Садитесь, двойка.
    05 марта, Гость   Ответить
  • При наших просторах новостройки должны быть не более 6 -ти этажей. А так даже небо не увидеть, стоя на тротуаре
    05 марта, Гость   Ответить
  • Очень хочется выразить благодарность архитекторам комплекса Новая высота - прекрасный пример как должны выглядеть высотки Барнаула. Никаких безликих стеклянно-пластиковых коробок. Здания выглядят красиво и по-своему элегантно. Приятно даже мимо проходить и любоваться. Хочется побольше таких объектов, выделяющихся, но не вычурных. Спасибо за красивые здания в нашем городе!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Дома растут как грибы. Парковочных мест мало. Дороги все разбили машинами, что возят плиты на стройки. Жители новых домов с ужасом ждут массового таяния снега и запасаются резиновыми сапогами, чтобы переходить дороги!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Если нет крупных предприятий в чем смысл плотной застройки - понятно что рентабельнее, и всё? Упрощение контроля?
    05 марта, Гость   Ответить
  • Развитие транспортной инфраструктуры было бы разумней. Новостройки - тюрьмы на самообслуживании и самообеспечении. Ипотека действенный метод держать людей на поводке.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Садитесь, двойка. **** Да, есть опечатки. Но вы же уже для себя со всем ужасом поняли, что ваше решение купить квартиру в человейнике обернулось полной катастрофой всей жизни. Проще говоря, что называется, сели в лужу!
    05 марта, Гость   Ответить
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