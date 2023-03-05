Чёрные, белые, красные. Как выглядят новые кварталы Барнаула

Фотозаметки с "галёрки" столицы Алтайского края

05 марта 2023, 08:05, ИА Амител

























































































































































































Новостройки на Павловском тракте / Солнечная Поляна

Фото: Марина Оськина, Мария Карташова

Барнаульцы, которые нечасто бывают в Индустриальном районе, уже скоро могут потеряться в появившихся там за последние годы новостройках. Особенно изменились территории возле Павловского тракта. Там, где раньше были бескрайние поля, теперь огромные жилые комплексы.

Мы прогулялись по кварталам в улицах Солнечная Поляна и Павловский тракт и запечатлели новый Барнаул.