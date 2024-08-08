Черный или с красными каплями? Как отличить съедобные грибы от ядовитых
Алтайский грибник поделился профессиональными секретами
08 августа 2024, 09:45, ИА Амител
Хороший гриб еще поискать надо, а поганка тебя сама найдет – помните, так бабушки говорили. Фраза не теряет актуальности ни в прямом, ни в переносном смысле. Сейчас как раз грибная пора, год хоть и не очень урожайный, но все равно в лесу сидят и ждут разные грибочки. Вкусные и горькие, съедобные и опасные. А многие люди сегодня уже и не знают, как найти правильный гриб. Да даже как одеваться, чтобы не пасть жертвой комаров и клещей. И простые правила, и секреты профессионалов amic.ru рассказал (и даже показал) алтайский грибник Арсений Никитин. Он стал гостем "Переговорки", которую снимали в лесу. Обязательно посмотрите, это очень интересно.
Кто в "Переговорке"
Арсений Никитин – грибник с многолетним опытом. Занимается сбором с пяти лет, с 2012 года собирает и перерабатывает грибы на продажу. Однажды собрал 40 килограммов черной лисички. Любит лес, ведет группы в соцсетях, где рассказывает, как собирать.
03:12 "Сыроежка встречается чаще всего, а люди и не замечают, но это очень вкусный гриб". Чем еще может пополнить свою корзину алтайский грибник в сосновом бору?
03:39 "Кто с бабушкой не ездил на мотоцикле". Арсений Никитин о том, как много хороших грибов.
04:12 Например, есть один гриб черного цвета. Он вкусный, очень ценится в Европе, но его вид отпугивает грибников. Что за гриб такой – смотрите.
04:48 "Гриб с красными каплями на шляпке, похожими на клубничное варенье, питается насекомыми". В последние года три в алтайских лесах меняется климат. Начинает расти то, чего раньше не было или было очень мало. Например, новый и очень необычный (кое у кого в редакции мурашки от его вида).
05:46 Обычно в високосный год много грибов, но в 2024-м все сидят с пустыми корзинами.
06:41 У многих грибов есть двойники. Арсений Никитин рассказывает, под кого "косят" желчный гриб и вороночник. А еще какой съедобный и вкусный гриб можно найти даже зимой.
08:37 "Заходишь в лес, тебя поднимают на руки и уносят". Грибов мало, зато комаров...
08:45 А есть ли двойники у любимого всеми груздя?
09:51 Каких грибов много, а какие еще надо найти. И в каких районах растет "король грибов".
10:43 "Самый критичный гриб – бледная поганка. Еще бабушка говорила: если положил поганку в ведро с другими грибами – выкидывай все ведро". О том, какие грибы нельзя не то что есть, но даже и просто рвать.
11:33 "Грибы много кого цепляют". О мухоморах и его лечебных и еще кое-каких свойствах.
13:53 Арсений напоминает: грибы – продукт повышенной опасности, какими бы вкусными они ни были от природы, главное – как их очистить и приготовить.
14:46 Оказывается, некоторые грибы растут под землей. И Арсений говорит, что они вкуснее, чем грузди.
15:33 "Грибы оставляют следы". Собеседник делится секретами поиска лисичек, груздей, белых грибов.
17:03 "Меня они пока еще не похищали". О том, инопланетяне грибы или последователи динозавров.
17:28 А здесь Арсений Никитин и ведущий "Переговорки" Александр Михельсон пошли по грибы по-настоящему. Как правильно одеться, как правильно собирать грибы (срезать или выдергивать?) и что делать, если встретил в лесу бычка – смотрите обязательно.
20:35 Здесь будет о (фантастически вкусных) груздях и где они обитают.
23:50 "Лес – не парк". Как подготовиться к походу в лес, чтобы не потеряться.
09:56:49 08-08-2024
за грибами надо брать кого не жалко - тёщю, соседа-алкаша...
ну, тестировать...
10:27:57 08-08-2024
Мусик (09:56:49 08-08-2024) за грибами надо брать кого не жалко - тёщю, соседа-алкаша...... Что не так у вас с тёщей и соседом-алкашом?
10:31:48 08-08-2024
Гость (10:27:57 08-08-2024) Что не так у вас с тёщей и соседом-алкашом?... их физическое присутствие в это мире.
10:07:01 08-08-2024
Все грибы съедобные
10:33:36 08-08-2024
Гость (10:07:01 08-08-2024) Все грибы съедобные... вот для таких вот оптимистов и новость! читаем глазами:
10:43 "Самый критичный гриб – бледная поганка. Еще бабушка говорила: если положил поганку в ведро с другими грибами – выкидывай все ведро". О том, какие грибы нельзя не то что есть, но даже и просто рвать.
и это верно!!!
11:35:49 08-08-2024
Гость (10:07:01 08-08-2024) Все грибы съедобные... ... но большинство из них только один раз в жизни.