Черный или с красными каплями? Как отличить съедобные грибы от ядовитых

Алтайский грибник поделился профессиональными секретами

08 августа 2024, 09:45, ИА Амител

Хороший гриб еще поискать надо, а поганка тебя сама найдет – помните, так бабушки говорили. Фраза не теряет актуальности ни в прямом, ни в переносном смысле. Сейчас как раз грибная пора, год хоть и не очень урожайный, но все равно в лесу сидят и ждут разные грибочки. Вкусные и горькие, съедобные и опасные. А многие люди сегодня уже и не знают, как найти правильный гриб. Да даже как одеваться, чтобы не пасть жертвой комаров и клещей. И простые правила, и секреты профессионалов amic.ru рассказал (и даже показал) алтайский грибник Арсений Никитин. Он стал гостем "Переговорки", которую снимали в лесу. Обязательно посмотрите, это очень интересно.

Кто в "Переговорке"



Арсений Никитин – грибник с многолетним опытом. Занимается сбором с пяти лет, с 2012 года собирает и перерабатывает грибы на продажу. Однажды собрал 40 килограммов черной лисички. Любит лес, ведет группы в соцсетях, где рассказывает, как собирать.

03:12 "Сыроежка встречается чаще всего, а люди и не замечают, но это очень вкусный гриб". Чем еще может пополнить свою корзину алтайский грибник в сосновом бору?

03:39 "Кто с бабушкой не ездил на мотоцикле". Арсений Никитин о том, как много хороших грибов.

04:12 Например, есть один гриб черного цвета. Он вкусный, очень ценится в Европе, но его вид отпугивает грибников. Что за гриб такой – смотрите.

04:48 "Гриб с красными каплями на шляпке, похожими на клубничное варенье, питается насекомыми". В последние года три в алтайских лесах меняется климат. Начинает расти то, чего раньше не было или было очень мало. Например, новый и очень необычный (кое у кого в редакции мурашки от его вида).

05:46 Обычно в високосный год много грибов, но в 2024-м все сидят с пустыми корзинами.

06:41 У многих грибов есть двойники. Арсений Никитин рассказывает, под кого "косят" желчный гриб и вороночник. А еще какой съедобный и вкусный гриб можно найти даже зимой.

08:37 "Заходишь в лес, тебя поднимают на руки и уносят". Грибов мало, зато комаров...

08:45 А есть ли двойники у любимого всеми груздя?

09:51 Каких грибов много, а какие еще надо найти. И в каких районах растет "король грибов".

10:43 "Самый критичный гриб – бледная поганка. Еще бабушка говорила: если положил поганку в ведро с другими грибами – выкидывай все ведро". О том, какие грибы нельзя не то что есть, но даже и просто рвать.

11:33 "Грибы много кого цепляют". О мухоморах и его лечебных и еще кое-каких свойствах.

13:53 Арсений напоминает: грибы – продукт повышенной опасности, какими бы вкусными они ни были от природы, главное – как их очистить и приготовить.

14:46 Оказывается, некоторые грибы растут под землей. И Арсений говорит, что они вкуснее, чем грузди.

15:33 "Грибы оставляют следы". Собеседник делится секретами поиска лисичек, груздей, белых грибов.

17:03 "Меня они пока еще не похищали". О том, инопланетяне грибы или последователи динозавров.

17:28 А здесь Арсений Никитин и ведущий "Переговорки" Александр Михельсон пошли по грибы по-настоящему. Как правильно одеться, как правильно собирать грибы (срезать или выдергивать?) и что делать, если встретил в лесу бычка – смотрите обязательно.

20:35 Здесь будет о (фантастически вкусных) груздях и где они обитают.

23:50 "Лес – не парк". Как подготовиться к походу в лес, чтобы не потеряться.