Четкий контроль за реализацией льготных лекарств установят в Алтайском крае

Получение препаратов льготниками тщательно проанализируют от посещения врача до обращения в аптеку

07 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Таблетки / Фото: pxhere.com/ru/photo/968254

В Алтайском крае реализация препаратов для льготников будет находиться на четком контроле. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Чтобы все льготники могли получать препараты в день обращения в аптеку, план закупок и логистику поставок лекарств нужно четко отрегулировать. Такие меры примут в рамках нового регионального проекта в сфере здравоохранения "Светофор". Название проект получил по одноименной информационной системе для закупок препаратов.

Основной идеей проекта стал глубокий анализ всего пути: от посещения врача до обращения в аптеку.

"Для того чтобы препарат вовремя попал в руки льготнику, проводится большая работа: доктор назначает лечение, размещает заявку на приобретение нужного лекарства, затем происходит его закупка Министерством здравоохранения, препарат поступает к нам на склад и последний шаг – распределение по аптекам, – поясняет директор сети "Аптеки Алтая", куратор проекта Марина Годова.

Для каждого льготника составят план лечения, который медучреждение будет вносить в информационную систему. Она же обработает данные и составит потребность в препаратах для всех льготников региона. На основе этих данных будет формироваться план закупок. Также в систему внесут адрес аптеки, в которой пациент привык обслуживаться. Это поможет выстроить правильную логистику доставки лекарств со склада.

Также в планах проекта разработать мобильное приложение для льготников. С его помощью пациент сможет отслеживать стадии подготовки заказа.