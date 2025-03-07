Четкий контроль за реализацией льготных лекарств установят в Алтайском крае
Получение препаратов льготниками тщательно проанализируют от посещения врача до обращения в аптеку
07 марта 2025, 12:00, ИА Амител
В Алтайском крае реализация препаратов для льготников будет находиться на четком контроле. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Чтобы все льготники могли получать препараты в день обращения в аптеку, план закупок и логистику поставок лекарств нужно четко отрегулировать. Такие меры примут в рамках нового регионального проекта в сфере здравоохранения "Светофор". Название проект получил по одноименной информационной системе для закупок препаратов.
Основной идеей проекта стал глубокий анализ всего пути: от посещения врача до обращения в аптеку.
"Для того чтобы препарат вовремя попал в руки льготнику, проводится большая работа: доктор назначает лечение, размещает заявку на приобретение нужного лекарства, затем происходит его закупка Министерством здравоохранения, препарат поступает к нам на склад и последний шаг – распределение по аптекам, – поясняет директор сети "Аптеки Алтая", куратор проекта Марина Годова.
Для каждого льготника составят план лечения, который медучреждение будет вносить в информационную систему. Она же обработает данные и составит потребность в препаратах для всех льготников региона. На основе этих данных будет формироваться план закупок. Также в систему внесут адрес аптеки, в которой пациент привык обслуживаться. Это поможет выстроить правильную логистику доставки лекарств со склада.
Также в планах проекта разработать мобильное приложение для льготников. С его помощью пациент сможет отслеживать стадии подготовки заказа.
12:03:54 07-03-2025
Куда ещё чётче-то!?
Очереди за льготными... мама не горюй!
И не получишь если в компьютере врач не выписала!
12:17:42 07-03-2025
Все... Исчезнут...
13:15:49 07-03-2025
Врачей не хватает, а на них хотят повесить оформление заявок. Может это оформление возложить на аптекарей (оставить как есть), они в любом случае проверяют наличие льготных лекарств. Если таковых нет, ставят в программе галочку на заказ. Это вроде попроще будет. Поставки лекарств при этом как-то надо ускорить, что бы не ходить в аптеку месяцами два раза в неделю и отстаивая в очереди, и постоянно слышать - " Не привезли ".
13:42:38 07-03-2025
Тест полосок для диабетиков постоянно нет. Зато на авито по 20 коробок одной датой продают.
14:11:24 07-03-2025
Все это чушь. У меня два рака. Если бы я ждал от этих сказочников льготные лекарства,уже давно бы "перекинулся".
14:53:08 07-03-2025
Гость (14:11:24 07-03-2025) Все это чушь. У меня два рака. Если бы я ждал от этих сказоч... По поводу чуши и сказочников - Вы погорячились, люди пытаются что-то изменить к лучшему. Предложите свой вариант решения проблемы, может быть им воспользуются работники Минздрава. А покупать дорогие препараты как Вы, не все могут себе позволить.
14:52:57 07-03-2025
А почему это нельзя сделать в Санкт-Петербурге? Второй месяц не могу получить тест полоски ONETOUCH Select Plus. как объясняет менеджер аптеки № 214, это председатель Комитета Здравоохранения города не внес в списки нуждающихся лекарств. Вот сидит такой УПЫРЬ и решает что нам больным надо, а что нет, а мы как стадо баранов ждем барскую подачку.
18:31:17 07-03-2025
Александр Олегович, несколько моментов моих мыслей 1. Власти Алтайского края не могут влиять на власти Санкт-Петербурга. 2. Я очень сомневаюсь что это председатель Комитета Здравоохранения города (очень большого города) не внес в списки ... (у него другие задачи). 3. В списки нуждающихся вносят работники лечебных учреждений, по моему мнению. 4. Не надо оскорблять УПЫРЕЙ (что б не обиделись) называя их такими зазвездившимися как их там ...
23:29:42 07-03-2025
Проводят торги по закупке лекарств, торги не состоялись, лекарства не закуплены, врачи не выписывают электронные рецепты на отсутствующие препараты. Даже если выписали рецепт, поставили в очередь, через три месяца рецепт сгорает.
22:39:49 10-03-2025
... через три месяца рецепт сгорает ... К сожалению это так, а время работает против нуждающихся. Мне не ясно, почему при необходимости принимать лекарства пожизненно, бесплатно выделяют только 2 года, и не учитывается что их не привезли в аптеку (2 года прошло, бери за деньги). Опять не понятка - бесплатно нет, а за деньги пожалуйста, может кто-нибудь объяснит.