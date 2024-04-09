Четверо детей и женщина погибли при пожаре в Подмосковье

Еще двух детей удалось спасти

09 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Пожар в подмосковном Воскресенске / Фото: МЧС России

Женщина и четыре ребенка погибли при возгорании частного дома в подмосковном Воскресенске, сообщили в МЧС России.

Площадь пожара составила 150 "квадратов". Открытое горение уже потушили.

Всего в жилище проживало восемь человек, из них шесть детей.

Двух выживших ребят, 11 и 13 лет, передали врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до приезда сотрудников МЧС.