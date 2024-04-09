Четверо детей и женщина погибли при пожаре в Подмосковье
Еще двух детей удалось спасти
09 апреля 2024, 08:15, ИА Амител
Пожар в подмосковном Воскресенске / Фото: МЧС России
Женщина и четыре ребенка погибли при возгорании частного дома в подмосковном Воскресенске, сообщили в МЧС России.
Площадь пожара составила 150 "квадратов". Открытое горение уже потушили.
Всего в жилище проживало восемь человек, из них шесть детей.
Двух выживших ребят, 11 и 13 лет, передали врачам. Предварительно, их успели спасти соседи до приезда сотрудников МЧС.
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