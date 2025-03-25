Четверть века на страже красоты. Клиника "Антуриум" дарит скидку в свой день рождения

Основательница Катарина Картамышева рассказала об истории успеха и инновационных методиках

25 марта 2025, 11:15, ИА Амител erid: 2W5zFFxoW7r

Услуги клиники / Фото: "Антуриум"

24 марта барнаульская клиника эстетической медицины "Антуриум" отмечает 24 года со дня получения первой медицинской лицензии – именно в этот день в 1999 году началась история теперь уже одного из ведущих косметологических центров Алтайского края. В честь дня рождения и до 5 апреля 2025 года включительно клиника дарит скидку 15% на все препараты контурной пластики. Почти за четверть века "Антуриум" стал признанным экспертом не только в пластике, но и во всей сфере эстетической медицины, заслужив доверие тысяч клиентов и сохранив репутацию надежного помощника для сохранения красоты и здоровья. Основательница клиники Катарина Картамышева рассказала, с чего все начиналось и что сегодня предлагает клиника.

Стремление к совершенству

24 года – целая эпоха. По словам основательницы, "Антуриум" с самого начала ставил перед собой амбициозную цель: создать формат косметологии, который мог бы работать на уровне и параллельно с пластической хирургией.

"И мы не останавливаемся, двигаемся и развиваемся дальше. Наш девиз – "стремление к совершенству", и мы действительно к нему идем", – говорит Катарина Картамышева.

По ее словам, за годы работы многое изменилось: подходы к уходу за кожей, технологии, ожидания клиентов. Но одно в "Антуриуме" осталось неизменным – внимание к качеству.

Конкуренция и кризисы – не повод останавливаться

Косметологический рынок сегодня – один из самых конкурентных. Постоянно появляются новые технологии, меняются тренды, растут ожидания клиентов. Но "Антуриум" выработал свою формулу успеха.

"Мы не думаем о конкуренции, а просто продолжаем работать, учиться новому и не оглядываться назад", – продолжает Катарина Картамышева.

И отмечает, что в клинике постоянно подбирают новые программы обучения для врачей, чтобы предлагать клиентам самые передовые и эффективные процедуры.

"Кризисы – это всегда вызов, но они же и мотивируют двигаться вперед, искать новые решения, отбрасывать все ненужное, как рудимент", – добавляет основательница.

Специалисты клиники / Фото: "Антуриум"

Аппаратная косметология

В арсенале "Антуриума" сегодня более 25 высокотехнологичных методик, которые помогают клиентам сохранить молодость, упругость кожи и уверенность в себе.

Клиника предлагает:

безоперационный SMAS*-лифтинг: процедура, которая направлена на подтягивание овала лица и разглаживание морщин без хирургического вмешательства;

фотоомоложение – призвано бороться с пигментными пятнами, сосудистыми звездочками и омолаживать кожу;

нитевые методики – подтяжка лица и шеи с помощью биосовместимых нитей;

микроигольчатый RF*-лифтинг – процедура, которая направлена на стимуляцию выработки коллагена и эластина, делая кожу более упругой и подтянутой.

Все эти методики позволяют отложить визит к пластическому хирургу, а в некоторых случаях и вовсе отказаться от него. Есть и инъекционные варианты.

"У нас огромный арсенал препаратов для контурной пластики, для любой зоны лица, шеи, декольте, кистей рук. Например, есть препарат, который может укрепить овал лица, приподнять скулы, придать лицу моложавость и здоровый вид. А полимолочные кислоты – сделать кожу более упругой, как бы подсвеченной изнутри", – уточняет Катарина Картамышева.

В клинике много современного оборудования, которое спустя некоторое время приобретают и другие салоны красоты. Например, из наиболее современных в "Антуриуме" есть многофункциональный пикосекундный лазер, который не только выполняет практически весь спектр процедур, направленных на омоложение, но и качественно удаляет нежелательные татуировки.

"А еще мы владеем аппаратом, который работает со всеми видами рубцовых изменений, от грубых послеоперационных шрамов, до тонких, но неизбежных рубчиков после пластики. Он борется и с глубокими заломами кожи, и с рубцами постакне, и с сетью морщин на увядающей коже, может скорректировать оплывающий овал лица", – подытоживает основательница клиники.

Комплексный подход к красоте и здоровью

"Антуриум" – это не просто косметологическая клиника, это центр красоты и здоровья. Помимо эстетических процедур, в клинике можно прийти на прием:

подолога – решает проблемы с кожей стоп, рук, ногтей, "диабетической стопы";

трихолога – занимается здоровьем кожи головы и волос;

хирурга-онколога или хирурга-дерматолога – не только проведут консультацию, но и удалят родинку, которая настораживает или мешает. Результат гистологии обязательно предоставят;

в реабилитационный зал – фельдшеры-инструкторы под руководством врача-реабилитолога составят и проведут восстановительную программу после травмы или других проблем со спиной и суставами;

в spa & wellness*-зоны – бассейн, душ Шарко, бани, массажи и авторские спа-программы.

"Антуриум" дарит скидку 15% на все препараты контурной пластики, приглашая на весеннее обновление в период с 25 марта по 5 апреля 2025 года.

Клиника эстетической медицины "Антуриум"

Адрес: Барнаул, улица Ползунова, 52а

Тел.: +7 (3852) 557‒557 ; +7 (3852) 506‒828

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*SMAS (ЭсЭмЭйЭс"); RF ("АрЭФ"); SPA & Wellness ("СПА и Велнесс")

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