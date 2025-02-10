Четвертый с начала года карантин из-за бешенства ввели в Алтайском крае

На этот раз очаг заболевания обнаружили в Бийском районе

10 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

6 февраля в селе Новиково Бийского района ввели карантин из-за очага бешенства. Соответствующий указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко разместили на официальном портале опубликования правовой информации. Об этом сообщает "Толк".

По данным документа, очаг заболевания может находиться в личном подсобном хозяйстве.

Снять карантин могут только после санитарных мероприятий: убоя больных животных либо уничтожения трупов восприимчивой живности. Ограничения снимут через 60 дней после проведения всех процедур.

Этот случай введения карантина уже четвертый с начала 2025 года в Алтайском крае. Очаги ранее обнаруживали в следующих селах: