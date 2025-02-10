Четвертый с начала года карантин из-за бешенства ввели в Алтайском крае
На этот раз очаг заболевания обнаружили в Бийском районе
10 февраля 2025, 09:45, ИА Амител
6 февраля в селе Новиково Бийского района ввели карантин из-за очага бешенства. Соответствующий указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко разместили на официальном портале опубликования правовой информации. Об этом сообщает "Толк".
По данным документа, очаг заболевания может находиться в личном подсобном хозяйстве.
Снять карантин могут только после санитарных мероприятий: убоя больных животных либо уничтожения трупов восприимчивой живности. Ограничения снимут через 60 дней после проведения всех процедур.
Этот случай введения карантина уже четвертый с начала 2025 года в Алтайском крае. Очаги ранее обнаруживали в следующих селах:
09:58:36 10-02-2025
Ну то есть либо в крае нет вакцины от бешенства, либо домашних животных не прививают... Ах да, бешенства же не существует, прививки это непонятная жижа и прекрасно, что думающие люди не прививаются сами и не прививают своих детей и животных.
10:49:44 10-02-2025
Давайте, дальше собак разводите
11:17:17 10-02-2025
Гость (10:49:44 10-02-2025) Давайте, дальше собак разводите... есть и мясные породы.
они полезные.
11:31:35 10-02-2025
Из-за моральных уродов, не прививавших своих свободно гуляющих животных, страдают ни в чём не повинные люди... Вот кого надо чипировать калёным железом на лбу: "жлобяра" и драть с него штрафы.
12:01:27 10-02-2025
Гость (11:31:35 10-02-2025) Из-за моральных уродов, не прививавших своих свободно гуляющ...
вас муха укусила или с цепи сорвались?
13:32:29 10-02-2025
Гость (12:01:27 10-02-2025) вас муха укусила или с цепи сорвались?... прививка не помогла.
16:07:27 10-02-2025
нам уже ветклиника позвонила и в клуб и адресно о необходимости профилактики и повтора прививок животным