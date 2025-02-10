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Четвертый с начала года карантин из-за бешенства ввели в Алтайском крае

На этот раз очаг заболевания обнаружили в Бийском районе

10 февраля 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: Marek Studzinski / unsplash.com
Фото: Marek Studzinski / unsplash.com

6 февраля в селе Новиково Бийского района ввели карантин из-за очага бешенства. Соответствующий указ губернатора Алтайского края Виктора Томенко разместили на официальном портале опубликования правовой информации. Об этом сообщает "Толк".

По данным документа, очаг заболевания может находиться в личном подсобном хозяйстве.

Снять карантин могут только после санитарных мероприятий: убоя больных животных либо уничтожения трупов восприимчивой живности. Ограничения снимут через 60 дней после проведения всех процедур.

Этот случай введения карантина уже четвертый с начала 2025 года в Алтайском крае. Очаги ранее обнаруживали в следующих селах:

Алтайский край бешенство карантин

Комментарии 7

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Гость

09:58:36 10-02-2025

Ну то есть либо в крае нет вакцины от бешенства, либо домашних животных не прививают... Ах да, бешенства же не существует, прививки это непонятная жижа и прекрасно, что думающие люди не прививаются сами и не прививают своих детей и животных.

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Гость

10:49:44 10-02-2025

Давайте, дальше собак разводите

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Musik

11:17:17 10-02-2025

Гость (10:49:44 10-02-2025) Давайте, дальше собак разводите... есть и мясные породы.
они полезные.

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Гость

11:31:35 10-02-2025

Из-за моральных уродов, не прививавших своих свободно гуляющих животных, страдают ни в чём не повинные люди... Вот кого надо чипировать калёным железом на лбу: "жлобяра" и драть с него штрафы.

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Гость

12:01:27 10-02-2025

Гость (11:31:35 10-02-2025) Из-за моральных уродов, не прививавших своих свободно гуляющ...
вас муха укусила или с цепи сорвались?

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Жора

13:32:29 10-02-2025

Гость (12:01:27 10-02-2025) вас муха укусила или с цепи сорвались?... прививка не помогла.

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Гость

16:07:27 10-02-2025

нам уже ветклиника позвонила и в клуб и адресно о необходимости профилактики и повтора прививок животным

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