Четыре автомобиля столкнулись "паровозиком" в Барнауле
ДТП случилось на улице Попова
01 марта 2024, 09:21, ИА Амител
Массовое ДТП в Барнауле / Кадр: "В курсе 22"
В Барнауле утром 1 марта произошло ДТП с участием четырех машин: легковушки столкнулись "паровозиком".
Как сообщает "В курсе 22", авария случилась на улице Попова возле детской поликлиники № 7. Эти же сведения подтверждает 2ГИС.
При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
09:35:55 01-03-2024
^При каких обстоятельствах^ трудно догадаться, телефон в руах, гололёд под колёсами.
10:08:20 01-03-2024
Нет ни каких отговорок . Обстоятельства бывают в туалете. А за рулём (сколько раз говорю) дистанция. Дистанция это "скорая помощь" для использования любого манёвра. И главное у водителя ,как у доктора - не навредить . А сейчас смотришь (особенно женщины) глаза по "чайнику" и несутся несмотря на всё,куда торопитесь." Быстро едешь - медленно понесут." Как получают права не понимаю.
10:56:40 01-03-2024
гость (10:08:20 01-03-2024) Нет ни каких отговорок . Обстоятельства бывают в туалете. А ... Если посмотреть внимательно, то за рулём больше половины женщины. А как авария, так большей части мужики! Дураков хватает с обеих сторон
10:38:39 01-03-2024
как помогла дистанция водителю, которому причалили в зад?
10:44:21 01-03-2024
Сергей (10:38:39 01-03-2024) как помогла дистанция водителю, которому причалили в зад? ... Речь не о терпиле, а о причинителе вреда. Если бы он соблюдал дистанцию, то он и себе средства и нервы сэкономил бы, и людям беспокойства не принес.
11:39:12 01-03-2024
Сергей (10:38:39 01-03-2024) как помогла дистанция водителю, которому причалили в зад? ... Она была слишком мала и помогла этому водителю въехать в зад другому
15:29:43 01-03-2024
У нас в городе с безопасной дистанцией большие проблемы. Как только создаешь эту самую безопасную дистанцию, тут же в эту дистанцию впрыгнет лихач. Ему ж быстрее надо...