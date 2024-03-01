Четыре автомобиля столкнулись "паровозиком" в Барнауле

ДТП случилось на улице Попова

01 марта 2024, 09:21, ИА Амител

Массовое ДТП в Барнауле / Кадр: "В курсе 22"

В Барнауле утром 1 марта произошло ДТП с участием четырех машин: легковушки столкнулись "паровозиком".

Как сообщает "В курсе 22", авария случилась на улице Попова возле детской поликлиники № 7. Эти же сведения подтверждает 2ГИС.

При каких обстоятельствах произошло ДТП и есть ли пострадавшие, пока неизвестно.