Четыре часа на пошив платья. Лучших швей Алтайского края выбирали в Барнауле

За звание самого крутого профессионала боролись 16 сильнейших специалистов лёгкой промышленности из Барнаула, Заринска, Рубцовска, Белокурихи и Егорьевского района

29 мая 2023, 07:25, ИА Амител

Фото: управление Алтайского края по труду и занятости населения

Они шьют бельё и одежду, полотенца, шторы и многое другое, к чему мы привыкли и почти не замечаем этого тихого мастерства. Но когда пришли трудные времена, эти люди круглосуточно шили маски и защитные изделия для медиков. В Алтайском крае на этой неделе выбирают лучшую швею. 24 мая на базе образовательно-производственного центра лёгкой промышленности Алтайской академии гостеприимства прошел конкурс "Лучший по профессии". За звание самого крутого профессионала боролись 16 сильнейших специалистов лёгкой промышленности из Барнаула, Заринска, Рубцовска, Белокурихи и Егорьевского района. Это представители десяти организаций региона и двух учебных заведений.

Профессия, которую нельзя недооценивать

Церемония открытия конкурса прошла торжественно. С приветственным словом к участникам обратился заместитель министра промышленности и энергетики Алтайского края Илья Финенко. Он подчеркнул: здесь собрались лучшие представители отрасли, ведь они прошли сложный отбор на своих предприятиях: "Конкурс призван популяризировать рабочие профессии. А профессию швей, результатом труда которых каждый день пользуется каждый из нас, нельзя недооценивать. Это востребованная и очень нужная людям профессия, достаточно вспомнить недавнюю пандемию коронавируса, когда именно на вас и ваших коллег легла огромная нагрузка по пошиву защитных изделий", – отметил Финенко.

Председатель жюри Инна Мазина, она же заведующая образовательно-производственным центром лёгкой промышленности Алтайской академии гостеприимства, тоже отметила, что в рамках конкурса проводится двойная жеребьёвка, чтобы "полностью исключить человеческий фактор". А это означает, что все участники находятся в равных условиях и получают "стопроцентную объективность результатов".

Фото: управление Алтайского края по труду и занятости населения

На платье четыре часа

Конкурс состоял из двух испытаний: письменный тест, в который вошло 30 вопросов, касающихся технологии изготовления швейных изделий, оборудования, техники безопасности и охраны труда. На ответы отведено было всего 45 минут.

И практическое задание – пошив швейного изделия. В частности, требовалось сшить халат-платье "Милана" – медицинская форма. Это довольно сложное изделие, которое требует высокой квалификации. Пошить его необходимо было за четыре часа.

Причём одним из главных показателей, которое оценивало жюри, – соблюдение требований безопасности. Впрочем, показателей было довольно много. Например, оценки могли снизить даже за неправильную организацию рабочего места.

В составе жюри – специалисты высочайшего уровня: технологи швейных предприятий Барнаула – "Спецобьединения-Алтай", "БТК групп", швейной фабрики "Авангард" и других.

Востребованная профессия

В настоящий момент в Алтайском крае работает около 100 предприятий швейного производства, где трудоустроены более 1700 человек. Однако за последнее время объём работы значительно вырос и швеи сейчас очень востребованы. На крупных предприятиях региона открыто ещё 400 вакансий.

Фото: управление Алтайского края по труду и занятости населения

Предприятия стараются использовать разные способы привлечения работников. Один из самых действенных – это зарплата. Сегодня в среднем за свою работу швеи получают в районе 35-40 тысяч и это не предел. Ещё один мотивирующий фактор – подобные конкурсы, которые показывают, что швея – важная, востребованная и уважаемая профессия, отметил руководитель предприятия "Спецобъединение-Алтай" – индустриального партнёра конкурса Евгений Примак.

"У нас много способов мотивации: компенсация проезда, повышение заработной платы и премирование сотрудников, специалисты – победители профессионального конкурса в прошлом году за счёт предприятия летали в Москву для участия во всероссийском конкурсе "Лучшая швея", но на нашем предприятии всё равно есть незакрытые вакансии. Поэтому, поддерживая конкурс, мы хотим, чтобы как можно больше людей знали, что швея – важная, востребованная и уважаемая профессия, а специалисты этого направления не только работают в комфортных условиях, но и стремятся к саморазвитию и обретению новых навыков и компетенций", – сказал Евгений Примак.

Когда назовут имена победителей

Организаторы конкурса сообщили, что все участники успешно проявили свои профессиональные навыки и хорошо выполнили задания. Церемония награждения пройдёт 17 августа в концертном зале "Сибирь". Победители и призёры получат дипломы губернатора Алтайского края и денежное поощрение:

– 50 тысяч рублей за третье место;

– 60 тысяч – за второе;

– 70 тысяч – за первое. Справка: организаторы конкурса профессионального мастерства в номинации "Лучшая швея" – Министерство промышленности и энергетики края, Алтайская академия гостеприимства и "Спецобъединение-Алтай". Организационно-методическое обеспечение проведения и координацию работы по организации конкурса осуществляет региональное управление по труду и занятости населения.