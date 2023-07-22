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Четыре человека погибли из-за прорыва кипятка в московском ТЦ

Возбуждено уголовное дело

22 июля 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В московском ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре человека, девять пострадали, пишет ТАСС.

Сведения о четырех жертвах также подтвердил мэр Сергей Собянин.

В экстренных службах изданию уточнили, что все погибшие – сотрудники торгового центра.

Следком возбудил дело.

Москва чрезвычайное происшествие

Комментарии 1

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Надьен

00:04:06 24-07-2023

Что за труба, откуда там магистраль взялась, что вообще произошло, непонятно, почему люди не смогли выбраться? Кошмар какой-то.

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