Четыре человека погибли из-за прорыва кипятка в московском ТЦ
Возбуждено уголовное дело
22 июля 2023, 21:24, ИА Амител
Фото: amic.ru
В московском ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре человека, девять пострадали, пишет ТАСС.
Сведения о четырех жертвах также подтвердил мэр Сергей Собянин.
В экстренных службах изданию уточнили, что все погибшие – сотрудники торгового центра.
Следком возбудил дело.
00:04:06 24-07-2023
Что за труба, откуда там магистраль взялась, что вообще произошло, непонятно, почему люди не смогли выбраться? Кошмар какой-то.