Четыре человека погибли из-за прорыва кипятка в московском ТЦ

Возбуждено уголовное дело

22 июля 2023, 21:24, ИА Амител

Фото: amic.ru

В московском ТЦ "Времена года" на Кутузовском проспекте прорвало трубу с горячей водой. Погибли четыре человека, девять пострадали, пишет ТАСС.

Сведения о четырех жертвах также подтвердил мэр Сергей Собянин.

В экстренных службах изданию уточнили, что все погибшие – сотрудники торгового центра.

Следком возбудил дело.