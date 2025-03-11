Четыре человека погибли при обстреле торгового центра в Курской области
В результате обстрела здания ВСУ скончались две женщины в возрасте 66 и 37 лет, 39-летний мужчина и 18-летний юноша
11 марта 2025, 12:20, ИА Амител
В Беловском районе Курской области после обстрела ВСУ торгового центра "Добрыня" погибли четыре человека. Об этом врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.
"Погибли две женщины (1959 и 1988 годов рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша", – написал глава региона.
В числе раненых – четверо подростков 13-14 лет. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в Беловской ЦРБ. В ближайшее время санавиация доставит их в областную клиническую больницу.
На месте происшествия находится глава Беловского района, а также другие должностные лица.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление, – пожизненное лишение свободы.
12:27:02 11-03-2025
Странно, что не написали сразу кто именно обстрелял, видимо уже нет необходимости.
14:33:41 11-03-2025
Гость (12:27:02 11-03-2025) Странно, что не написали сразу кто именно обстрелял, видимо ... "В Беловском районе Курской области после обстрела ВСУ торгового центра"
что из этого для вас нечитабельно?
12:42:46 11-03-2025
А мы ТЦ не обстреливаем
12:55:07 11-03-2025
Гость (12:42:46 11-03-2025) А мы ТЦ не обстреливаем... Только в случаях когда там собрание офицеров НАТО
13:10:15 11-03-2025
Гость (12:55:07 11-03-2025) Только в случаях когда там собрание офицеров НАТО...
Только в случаях когда там собрание офицеров НАТО --- ну так и они так про собрание там наших офицеров говорят
13:33:38 11-03-2025
Гость (13:10:15 11-03-2025) ... Не может быть !!!
14:03:23 11-03-2025
Да каждый день нам говорят цели наших ударов достигнуты но никаких каментов.Необходимо срочно произвести комплексный удар наших тактических средств порожения вплоть до орешника только по Киеву ( метро , вокзалы с рельсами ,раду, все админы , почты, банки и тд).Уже ДА ПОРА иначе до кремля ихнии дроны летать будут. Уважаемые наши генералы ну " уроните" Киев.
15:27:51 11-03-2025
гость (14:03:23 11-03-2025) Да каждый день нам говорят цели наших ударов достигнуты но н... Надо было 3 года назад так сделать, скорее всего 3 года назад все и закончилось бы
15:43:16 11-03-2025
обстреляли дальнобойными ракетами которые теперь наводят не США а Французы
Франция обстреляла по факту этот ТЦ