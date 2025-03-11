Четыре человека погибли при обстреле торгового центра в Курской области

В результате обстрела здания ВСУ скончались две женщины в возрасте 66 и 37 лет, 39-летний мужчина и 18-летний юноша

11 марта 2025, 12:20, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Беловском районе Курской области после обстрела ВСУ торгового центра "Добрыня" погибли четыре человека. Об этом врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

"Погибли две женщины (1959 и 1988 годов рождения), 39-летний мужчина и 18-летний юноша", – написал глава региона.

В числе раненых – четверо подростков 13-14 лет. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь в Беловской ЦРБ. В ближайшее время санавиация доставит их в областную клиническую больницу.

На месте происшествия находится глава Беловского района, а также другие должностные лица.

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