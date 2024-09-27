Четыре человека погибли при взрывах на АЗС в Дагестане
Среди них – ребенок
27 сентября 2024, 22:18, ИА Амител
Место происшествия / Telegram-канал "ЧП Дагестан"
Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате двух взрывов на АЗС в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр медицины катастроф.
Инцидент произошел в районе поселка Новый Хушет. Как сообщает Mash, по предварительной информации, заправка взорвалась из-за детонации газового баллона в кафе на территории АЗС.
Сейчас там горит задняя часть заправки. Пожарные пока не могут справиться с огнем. Существует угроза третьего взрыва колонок. Шесть пострадавших доставили в больницу, двое из них – в крайне тяжелом состоянии. У них ушибы и ожоги.
22:34:22 27-09-2024
Что за салют грохочет в центре?
22:46:37 27-09-2024
Было же уже такое.