Четыре человека погибли при взрывах на АЗС в Дагестане

Среди них – ребенок

27 сентября 2024, 22:18, ИА Амител

Место происшествия / Telegram-канал "ЧП Дагестан"

Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в результате двух взрывов на АЗС в Дагестане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр медицины катастроф.

Инцидент произошел в районе поселка Новый Хушет. Как сообщает Mash, по предварительной информации, заправка взорвалась из-за детонации газового баллона в кафе на территории АЗС.

Сейчас там горит задняя часть заправки. Пожарные пока не могут справиться с огнем. Существует угроза третьего взрыва колонок. Шесть пострадавших доставили в больницу, двое из них – в крайне тяжелом состоянии. У них ушибы и ожоги.