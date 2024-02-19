Четыре человека погибло на дорогах Алтайского края за неделю
За минувшие семь дней в регионе выявили 5559 нарушений ПДД
19 февраля 2024, 09:28, ИА Амител
Автомобильная дорога / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае за прошедшую неделю произошло 27 ДТП, в которых 4 человека погибли, а 29 взрослых и 4 ребенка пострадали.
Как сообщили в региональной ГИБДД, основными причинами аварий стали нарушения правил проезда пешеходного перехода, выезд на встречку и несоответствие скорости условиям движения.
Всего за минувшие семь дней в регионе выявили 5559 нарушений ПДД. 112 водителей при этом были пьяны, а 17 из них сели за руль в таком виде повторно.
Комментарии 0