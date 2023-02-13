Четыре человека пострадали в ДТП на Алтае

В отношении одного из водителей могут возбудить уголовное дело

13 февраля 2023, 14:55, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В селе Майма Республики Алтай при столкновении двух автомобилей пострадали четыре человека, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 11 февраля около 15:40 часов в районе дома № 3а по улице Энергетиков.

36-летний житель Кемеровской области на Toyota Corolla выехал на встречку и столкнулся с Toyota Camry, за рулём которой находилась 26-летняя местная жительница. После этого водитель Corolla покинул место ДТП.

"Медицинская помощь понадобилась 25-летней жительнице республиканской столицы – пассажирке Toyota Corollа, а также трём пассажирам автомобиля Toyota Camry: 21-летнему жителю Чойского района, 20-летней жительнице Горно-Алтайска, а также 16-летней горожанке, которая впоследствии была госпитализирована", – рассказали в полиции.

Через несколько часов скрывавшегося водителя задержали. Проходить медосвидетельствование он отказался.

В отношении мужчины завели административное расследование. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.